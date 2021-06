Rieti, Salaria. Gallerie di Colle Giardino chiuse per lavori. Due anni di disagi

27 giugno 2021 a

Due anni di lavori di manutenzione per l’ammodernamento degli impianti tecnologici con relativa chiusura della galleria Colle Giardino sulla Salaria. Una notizia che certamente non è stata accolta bene da automobilisti e pendolari che quotidianamente per lavoro o altri motivi dovranno rinunciare a percorrere i 4,5 km di galleria nei due sensi di marcia da e verso Roma con relativo aumento dei tempi di percorrenza. Ma a non essere felici sono soprattutto i residenti della frazione di Maglianello che vedranno aumentare il volume del traffico in un tratto della Salaria che ormai, a distanza di 18 anni, non erano più abituati a veder sfrecciare auto e mezzi pesanti proprio nel bel mezzo delle abitazioni. A pochi centimetri dalle case. Per questo motivo con il passare delle ore e presa consapevolezza che i due anni di chiusura delle due canne di Colle Giardino necessari per ultimare gli interventi di manutenzione programmata previsti da Anas sono davvero una eternità, i residenti della zona cominciano ad “agitarsi” e a sollevare quesiti soprattutto sui potenziali rischi che andranno ad aumentare su quel tratto di strada che da San Giovanni Reatino conduce nel capoluogo.



Anas ha consegnato all’impresa Consorzio Valori Scarl i lavori per l’ammodernamento degli impianti tecnologici per un importo di 25 milioni di euro e riguarderanno alternativamente sia in direzione sud che in direzione nord gli impianti di ventilazione, illuminazione con LED di ultima generazione, impianti di monitoraggio dell’aria, impianti di pressurizzazione dei by-pass pedonali, rifacimento degli impianti idrici e antincendio, impianti di telecontrollo e video sorveglianza, impianti per la gestione del traffico con pannelli a messaggio variabile (PMV) e semaforici.

“Nel periodo dei lavori – ha fatto sapere Anas - il transito in galleria verrà interdetto e il traffico verrà deviato sul tracciato dell’adiacente vecchia Salaria”. Ed è proprio questo, secondo i residenti della zona, il problema visto che il traffico veicolare aumenterà a dismisura. “Questo tratto della Salaria – fanno sapere alcuni residenti – da quando sono state inaugurate le gallerie di Colle Giardino è diventata una strada secondaria con pochissimo traffico per lo più di sole auto. Ora invece a causa di questi lavori anche i mezzi pesanti torneranno a transitare con conseguenze facilmente immaginabili a livello di sicurezza e di inquinamento”. Considerato che i lavori all’interno delle gallerie sono necessari e quindi inderogabili, i residenti chiedono “che le amministrazione locali ciascuna per le proprie competenze si attivino per mettere in campo tutti gli interventi necessari affinché venga garantita la sicurezza soprattutto all’interno dell’abitato di Maglianello durante l’intero periodo dei lavori”. Ma la chiusura alternata delle due canne di Colle Giardino avrà ripercussioni anche sulla viabilità cittadina con auto e mezzi pesanti che saranno obbligati ad uscire a Porta d’Arce (Rieti est) e in località Macelletto (Rieti Ovest) per proseguire la marcia in direzione nord e sud. In particolare i quartieri che rischiano una congestione del traffico sono Porta d’Arce (bivio di Casette) e Porta Romana quartieri già ora interessati da un notevole quanto caotico flusso di traffico urbano.

