Rieti Covid, il bollettino del 26 giugno. Nessun nuovo caso e un guarito. Superate le 120 mila dosi di vaccino

Nessun nuovo caso di positività al Covid-19 nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal bollettino sull'emergenza coronavirus di sabato 26 giugno della Asl di Viterbo. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore non si registrano nuovi soggetti positivi al test Covid 19. Si registra 1 nuovo guarito a Turania. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 253 tamponi e dunque il numero dei test è arrivato a 98.282.

Intanto la campagna vaccinale anti-covid19 della Asl di Rieti: superata la soglia delle 120.000 mila dosi somministrate in provincia di Rieti. Sono 120.339 il numero totale delle dosi somministrate. 78.119 in prima dose di cui 57.888 Pfizer, 16.297 AstraZeneca, 2.708 Moderna, 1.226 J&J e 42.220 seconde dosi di cui 35.936 Pfizer, 5.402 AstraZeneca, 882 Moderna.

"Prosegue incessante l’attività vaccinale presso gli Hub ex Bosi e Verdirosi e i centri vaccinali distrettuali di Poggio Mirteto e Passo Corese e presso la Casa della Salute di Magliano Sabina. Attualmente, la media giornaliera di somministrazioni, si attesta sulle 900/950 dosi. Come annunciato nei giorni scorsi, anche grazie all’apertura del nuovo Hub vaccinale Asl di Rieti - Amazon, ormai prossima e al numero di prenotazioni già su piattaforma, in provincia di Rieti, il prossimo 15 luglio 2021, raggiungeremo le 96.210 prime dosi, con una percentuale di popolazione residente pari al 69%", dicono dalla Asl.

