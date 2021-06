Rieti, Sant'Antonio. Cicchetti: "Sono rimasto solo". Il sindaco svela i retroscena del no alla processione in auto

Paola Corradini 25 giugno 2021 a

“Cambiare il percorso dividendolo in tre parti con la statua di Sant’Antonio trasportata per la città su un mezzo dei vigili del fuoco trasferendo la processione su strade molto larghe con marciapiedi capienti era una soluzione che a me sembrava ideale per non interrompere la tradizione”. E’ chiaro il sindaco Antonio Cicchetti aggiungendo di essersi trovato di fronte “a posizioni differenti rispetto alla mia anche se sono rimasto delle mie opinioni. Non voglio discutere perché non ho interesse a creare né attriti né astio con nessuno però sono rimasto della mia idea anche se in maniera solitaria, ma sono abituato a conservare le mie opinioni anche quando sono il solo ad esprimerle”.

La processione dei Ceri salta per la seconda volta

Dopo la decisione di portare il santo di Padova tra i cittadini, anche se in modo diverso rispetto a tutte le altre volte e, dopo lo scorso anno quando non si svolse a causa della pandemia, anche per questo 2021 sarà senza processione. La notizia è arrivata nella serata di mercoledì al termine della riunione, dopo il sopralluogo del percorso, in Prefettura con il comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica, il vescovo Domenico Pompili, il sindaco Cicchetti e il priore della Pia Unione. Sembra che l’unico ad esprimere il suo voto favorevole sia stato il primo cittadino. Per sopperire all’impossibilità della tradizionale processione dei Ceri era stato il prefetto Gennaro Capo a suggerire il trasporto della statua su un mezzo mobile, che avrebbe seguito tre diversi percorsi lungo le vie del centro e in alcuni quartieri fuori dalle mura. Così non è stato. Sembrava tutto pronto per domenica prossima ed invece ulteriori riflessioni hanno portato i presenti, compresa la Pia Unione, a decidere che il trasporto del Santo lungo l’itinerario prestabilito avrebbe probabilmente evitato rischi di assembramenti ma anche snaturato il valore religioso della processione.

“Inizialmente si era cercato di trovare una mediazione - ha detto il vescovo Domenico Pompili - ma ben presto ci siamo resi conto che avrebbe trasformato la processione dei ceri in un momento che avrebbe perso la sua spiritualità e quindi si è deciso di annullarla anche per questo secondo anno. Non sarebbe stata una vera processione senza fedeli e si sarebbe rischiato di snaturare l’idea di una celebrazione che postula la possibilità di seguire per pregare, cantare, stare assieme agli altri, stravolgendo una tradizione antica; inoltre dobbiamo prendere atto che non siamo ancora fuori dalla pandemia”.

Sant'Antonio, no alla processione sull'auto. Ma è scontro con Cicchetti

