Rieti, droga. Nasconde la cocaina negli slip: arrestato uomo di 35 anni a Osteria Nuova

Nella scorsa notte, i carabinieri della Stazione di Poggio Moiano, con il supporto dei colleghi del Nucleo Investigativo di Rieti, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, D.D.D., 35 enne di Poggio Moiano. L’uomo, incensurato, è stato sottoposto a controllo durante un servizio mirato proprio al contrasto di reati legati agli stupefacenti e contro il patrimonio in località Osteria Nuova. Nel corso della perquisizione personale i militari hanno trovato, abilmente occultati negli indumenti intimi, due involucri di cellophane contenenti cocaina, del peso complessivo di 26 grammi.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire e sequestrare anche un bilancino di precisione utilizzato per pesare lo stupefacente. Sono stati sequestrati anche 850 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione della Procura della Repubblica di Rieti.

Sempre nella stessa zona, a Osteria Nuova la Questura di Rieti, continua nell’attuazione di servizi di controllo straordinario del territorio, finalizzati a rafforzare l’azione della polizia nel contrasto dell’illegalità diffusa, in particolare dei furti e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nella giornata di martedì scorso, il Questore di Rieti Maria Luisa Di Lorenzo ha predisposto una serie di operazioni di controllo straordinario del territorio ad alto impatto, in tutta la provincia, attraverso mirati servizi che hanno interessato, in particolare, ancora i territori dei Comuni di Poggio Moiano, Frasso, Poggio Nativo, Scandriglia, con l’impiego delle Volanti della Questura di Rieti, delle pattuglie del Posto di Polizia di Passo Corese e con il concorso di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, appositamente richiesti al Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Nel corso delle operazioni sono stati effettuati 4 posti di controllo e controllate oltre 50 persone, di cui 6 con pregiudizi di Polizia e 5 extracomunitari, che sono risultati in regola con le norme sul soggiorno, nonché 25 autoveicoli. Complessivamente, nel territorio provinciale, anche con il concorso delle pattuglie della Polizia Stradale di Rieti e della Sezione della Polizia Postale di Rieti, che ha proceduto al controllo anche 25 Uffici Postali, sono state identificate 130 persone e controllati 100 veicoli, mentre 8 sono state le contestazioni di violazioni del Codice della Strada.

