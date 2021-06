Monterotondo, violenza in centro. Vertice in Comune, la manifestazione dei residenti

Matteo Torrioli 24 giugno 2021 a

Il presidente del Consiglio comunale di Monterotondo Vincenzo Donnarumma ha convocato, per il 29 giugno, una riunione straordinaria dei capigruppo. “L’ho richiesto personalmente – spiega il consigliere d’opposizione Simone Di Ventura – vogliamo discutere della grave situazione in cui versa il Centro Storico della nostra città. Sarà occasione per sentire in audizione il sindaco Riccardo Varone, reduce sul tema da un incontro con il Prefetto di Roma”.

Quello della malamovida è ormai il tema principale nel dibattito sociale e politico a Monterotondo. Con l’estate ormai entrata nel vivo alcuni episodi che creano disagi ai residenti rischiano di ripetersi con sempre maggiore frequenza. “Avevo chiesto un consiglio comunale straordinario che però, mi è stato comunicato, richiede altre tempistiche – spiega Di Ventura - Sarà l’occasione per un primo confronto con i vertici dell’amministrazione. Certo è che niente è stato fatto fino ad oggi per limitare gli episodi di violenza e il divertimento fuori limite, frutto di una politica non in grado negli anni di coniugare il rilancio economico del Centro Storico con le esigenze dei residenti e dei commercianti che rispettano le regole”.

Nei giorni scorsi il Sindaco Riccardo Varone aveva avuto un incontro con il Prefetto di Roma dopo essersi confrontato anche con la Polizia Locale e con i Carabinieri di Monterotondo. “C’è una diffusa illegalità declinata nel mancato rispetto della quiete pubblica e nelle maglie larghe con cui si sono state rilasciate decine di nuove licenze commerciali – rilancia Di Ventura - Ho letto che Varone ha inteso affrontare tutto questo con formule assembleari all’interno della giunta, coinvolgendo l’assessore alle Politiche giovanili perché valuti i profili dei giovani che si lasciano andare a comportamenti incivili. Credo, e l’ho detto, che il sindaco innanzitutto e con urgenza debba fare installare un sistema di video sorveglianza e disporre controlli puntuali della Polizia Locale nei fine settimana”. Oggi pomeriggio, intanto, si terrà di fronte a Palazzo Orsini una manifestazione organizzata dall’Associazione Centro Storico in Movimento per protestare contro la malamovida.

