Rieti Covid, il bollettino del 23 giugno. Morto anziano di 81 anni, un solo nuovo caso

Un decesso, un nuovo caso e 5 guariti nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal bollettino sull'emergenza coronavirus del 23 giugno. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registra 1 nuovo soggetto positivo al test Covid 19 a Torricella in Sabina. Si registrano 5 nuovi guariti: (1) Amatrice – (1) Magliano Sabina – (1) Montopoli – (1) Poggio Mirteto – (1) Selci.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 255. Totali tamponi eseguiti: 97.646. Si registra un decesso: un uomo di 81 anni (struttura ospedaliera Roma). Totale positivi in provincia di Rieti: 21.

Intanto prosegue con successo la campagna vaccinale. "Grazie ai ragazzi e ai loro genitori per aver aderito, con grande slancio e senso di responsabilità, ai tre week end dedicati alla vaccinazione dei 12-16 enni. Con un totale di 700 dosi somministrate nel corso delle 6 giornate programmate, lo Junior Open Day Asl Rieti, si é rivelato l'ennesimo successo per numero di adesioni e gradimento, in grado di contribuire al raggiungimento dell'immunità di gruppo entro la fine dell'estate", si legge in una nota della Asl.

Oggi la Campagna vaccinale della Asl di Rieti segna il superamento delle 114.000 mila dosi somministrate in provincia di Rieti. Ad oggi sono infatti 114.611 le dosi somministrate. 75.516 prime dosi e 39.095 seconde dosi", si legge in una nota della Asl.

