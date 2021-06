Monterotondo, apre l'hub vaccinale presso il campus del Cnr allo Scalo

Matteo Torrioli 23 giugno 2021 a

Verrà inaugurato oggi, 23 giugno, alle ore 18 l’hub vaccinale allestito presso il campus del Consiglio nazione delle ricerche in via Ercole Ramarini 32, nella zona industriale di Monterotondo. All’inaugurazione presenti l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato accompagnato dall’assessore ai Lavori pubblici Mauro Alessandri, il sindaco Riccardo Varone, il direttore generale della Asl Giorgio Santonocito e il direttore generale del Cnr Giambattista Brignone.

All’interno della struttura sono presenti locali idonei e funzionali alla somministrazione dei vaccini e a tutte le attività connesse, di registrazione e di attesa pre e post inoculazione, impianti di refrigerazione, ampia disponibilità di parcheggi interni ed esterni, impianti di sicurezza anti-intrusione e servizio di vigilanza h24. Il campus è situato a meno di due chilometri dal casello autostradale Castelnuovo di Porto-Monterotondo, a ridosso delle vie consolari Salaria e Tiberina, facilmente raggiungibile anche dalla via Nomentana e da tutto il quadrante a nord-est di Roma.

Le vaccinazioni dal lunedì alla domenica dalle ore 9 alle ore 14 e in grado di somministrare tra le 250 e le 500 dosi al giorno, saranno prenotabili sul sito www.salutelazio.it. “Con l’attivazione dell’hub presso il Cnr, in concomitanza con l’avvio delle vaccinazioni delle fasce d’età giovanili, daremo un contributo importante a quella che ci auguriamo sia la spallata definitiva alla pandemia – afferma il sindaco Riccardo Varone – Lo faremo grazie alle sinergie attivate nei mesi scorsi e per le quali rivolgo il mio più sentito ringraziamento al direttore Asl Santonocito, al presidente del Cnr Maria Chiara Carrozza e al direttore nazionale Giambattista Brignone, ringraziamento che estendo a tutti i loro collaboratori per la sensibilità, lo spirito di collaborazione e la squisita disponibilità dimostrate”.

