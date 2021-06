Poggio Moiano, torna l'infiorata del Sacro cuore. Appuntamento domenica 27 giugno

Ta. Be. 22 giugno 2021 a

Un evento che è ormai storia; una storia lunga mezzo secolo. Infatti, proprio quest’anno saranno 50 anni giusti che l’infiorata del Sacro Cuore di Poggio Moiano è curata dalla associazione Pro loco; tuttavia, la tradizione vanta origini ancor più antiche, iniziata, oltre un secolo fa, “col lancio dei petali durante i cortei, e poi trasformatasi in veri e propri quadri artistici, che oggi sono realizzati da maestri infioratori”.

Ovviamente, tale importante anniversario, stante ancora l’emergenza pandemica alle porte, in questo 2021 sarà celebrato in modo del tutto speciale. I giorni fissati per l’appuntamento sono sabato e domenica. Ad aprire i festeggiamenti sarà, sabato una passeggiata botanica, organizzata dai maestri infioratori in collaborazione con l’azienda agricola il Majo di Orvinio; sotto la loro guida, “nei campi che circondano il paese, verranno cercati e poi spiegati i fiori utilizzati per creare i tappeti floreali, illustrando, al contempo, le tecnica dell’infiorare mediante i loro petali”.

Invece, nella serata del 26 giugno, nella piazza del borgo, si terrà la manifestazione “Canti e Fiori”, con la partecipazione di 4 famosi cantanti lirici argentini e della banda musicale don Antonio Santini, “uniti per donare brani legati al tema artistico-floreale”. L’esplorazione dei colori e della bellezza del territorio poggiomoianese, all’insegna del trait d’union rappresentato dall’infiorata, riprenderà domenica 27 con una escursione al seguito della esperienza di Daniele Moschini, guida certificata, che condurrà alle Cascate del Rio, “immerse nel suggestivo scenario incontaminato del Parco Naturale dei Monti Lucretili. Le rocce levigate e le pareti a picco dilettano lo sguardo, rimandando ai racconti dei nonni: anticamente qui vi era un vecchio mulino, oggi distrutto”. In programma anche degustazioni gastronomiche di prodotti tipici, in primis la famosa bruschetta con olio Evo Alta Sabina.

