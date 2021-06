Riet, acqua. Aps incontra gli industriali per spiegare le nuove fatture

R.C. 23 giugno 2021 a

a

a

Il management di Acqua Pubblica Sabina ha incontrato i rappresentanti del Consorzio industriale della Provincia di Rieti e di Unindustria Rieti per illustrare i contenuti della prossima fatturazione delle utenze idriche ricadenti nel territorio del Consorzio di Rieti – Cittaducale – Fara Sabina. Tema sensibile e innovativo che potrebbe nel breve migliorare la gestione del servizio idrico in provincia di Rieti.

I sindaci scontenti di Aps si organizzano, oggi riunione a Montopoli di Sabina

L’incontro, promosso e ospitato dal commissario del Consorzio Giovanni Ientile, è stato particolarmente utile per illustrare il sistema tariffario che riguarderà il periodo 2020-2023 che, grazie ad una nuova metodologia introdotta da Acqua pubblica sabina, consentirà un sostegno al sistema industriale, artigiano e commerciale dell’area interessata dalla fatturazione, nell’ambito delle possibilità consentite dall’autorità nazionale Arera.

Il gestore del Servizio Idrico Integrato ha già offerta la piena disponibilità ad esaminare ed accogliere eventuali particolari richieste dal mondo produttivo del territorio reatina al fine di attenuare al massimo eventuali disagi.

Ancora un problema per Aps. Sindaci e associazioni chiedono di cambiare gestione

“E’ stato un incontro importante e proficuo che ha aperto un confronto tra le aziende, il Consorzio e APS – dichiara soddisfatto il presidente di Unindustria Rieti, Alessandro Di Venanzio –. Come sistema imprenditoriale contiamo molto sulla possibilità di dialogo e sulla disponibilità del gestore del Servizio Idrico. Pur riconoscendo, infatti, che le tariffe applicate sono le più basse del Lazio, il sistema industriale necessita di ogni sforzo possibile per verificare e venire incontro a particolari criticità che dovessero emergere, considerando il particolare momento storico che il tessuto produttivo locale sta affrontando, già fiaccato dal sisma del 2016 e adesso anche dalle conseguenze della pandemia. L’auspicio di tutti è che il percorso intrapreso, che proseguirà con altre riunioni nei prossimi mesi, possa rivelarsi utile per il sistema produttivo locale”.

Gestione acqua, Aps dà i numeri: "Nel 2020 1.251 interventi su acquedotti e fogne. Crollati i reclami"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.