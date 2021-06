Rieti, superbonus 110%. Aperti 15 cantieri in città. Accessi agli atti quintuplicati

Monica Puliti 23 giugno 2021 a

Sono 30, ad oggi, i progetti presentati a Comune e istituto bancario di riferimento per accedere al Superbonus 110 e 15 i cantieri già partiti. In città comincia a dare i suoi frutti l’agevolazione prevista dal decreto Rilancio del maggio dell’anno scorso per dare uno scossone all’economia piegata dalla pandemia e, in particolare, al settore edilizio. Il Governo, nel tentativo di correre ai ripari e di dare impulso ai cantieri, ha offerto infatti la possibilità – finora estesa a tutto il 2022 - di intervenire sulle abitazioni private, singole o inserite in condomìni, attraverso interventi di efficientamento energetico e sicurezza sismica. Tipologie entrambe contenute nel Superbonus 110 appunto, che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per opere tese al raggiungimento di quegli obiettivi, compresa anche l’installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

A fare un primo bilancio di come stanno andando le cose è l’assessore comunale delegato, Antonio Emili. “E’ una dinamica in crescita quella legata al Superbonus 110 – dice -, basti pensare che l’accesso agli atti è quasi quintuplicato nell’arco di un mese, passando da 40 a 190 pratiche mensili, un passaggio fondamentale, questo, per la presentazione dei progetti”. Un passaggio in cui, purtroppo, il complesso iter della pratica rallenta allungando i tempi dell’operazione. “Il Governo – aggiunge a proposito l’assessore – deve accordarci nuove risorse umane da destinare all’ufficio preposto. Nel frattempo abbiamo fatto quello che potevamo estendendo l’orario di apertura al pubblico e portando il contratto di una lavoratrice part time a full time, ma avremmo bisogno di ben altro aiuto per smaltire la mole di pratiche messe in moto dalle agevolazioni del Governo”.

Ricordiamo poi che a Rieti, così come nelle altre città in cui i consigli comunali hanno deliberato in tal senso, qualora si acceda al Superbonus si ha anche la possibilità di intervenire sulle superfici abitabili, ampliandole. Ciò, appunto, grazie alla delibera - risalente a settembre dell’anno scorso - di attuazione della legge regionale numero 7 del luglio 2017 sulla rigenerazione urbana, che dà la possibilità di aumentare del 20% la superficie delle case qualora si intervenga per renderle efficienti dal punto di vista energetico e sismicamente sicure. Un pacchetto, il Superbonus, al quale i reatini stanno dimostrando di voler aderire con fiducia dal momento che offre l’opportunità, impensabile fino alla vigilia della pandemia, di cambiare il volto della propria abitazione a costo pari allo zero grazie al meccanismo della cessione del credito di imposta.

