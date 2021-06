Gabriele Paolini in carcere a Rieti. Il disturbatore deve scontare 8 anni per pedofilia e tentata violenza. Il suo arrivo a Vazia | Video

22 giugno 2021 a

Gabriele Paolini, il noto disturbatore tv, è rinchiuso da lunedì mattina, 21 giugno, nel nuovo carcere di Vazia a Rieti. Una presenza che non è passata inosseravata nel penitenziario reatino. Il disturbatore, che gli italiani hanno imparato a conoscere per le sue incursioni alle spalle dei giornalisti durante ogni tipo di diretta televisiva, nei giorni scorsi è stato condannato in via definitiva per pedofilia, induzione alla prostituzione e tentata violenza su minori. dovrà scontare otto anni per un cumulo di reati che va dalla produzione di materiale pedopornografico, all'induzione alla prostituzione, fino alla tentata violenza sessuale su minori. Insomma ora il disturbatore romano, che ha 47 anni, avrà tempo per riflettere un po' nel carcere di Rieti.

La prima denuncia, da parte di un diciassettenne, risale al 2013. Da quel momento, secondo i giudici, l'uomo avrebbe messo in atto un “insistente tentativo di persuasione" - che comprendeva l'offerta di soldi e regali in cambio di rapporti sessuali - nei confronti di diversi ragazzini. Il tutto "pur a fronte delle palesi resistenze, con modalità espressive di reiterata e collaudata tecnica di induzione".

Paolini ha passato gli ultimi 20 mesi ai domiciliari, ma adesso lo aspetta il carcere. La sentenza prevede infatti la condanna in via definitiva a 5 anni di reclusione. In tutto però il disturbatore tv ne dovrà scontare 8. Lunedì all'alba, gli agenti del distretto di polizia romano di San Basilio (del primo dirigente Eugenio Ferraro) hanno bussato alla sua porta, per notificare l'ordine di esecuzione pena della Corte d'Appello di Roma. Paolini in questi anni si è detto sempre innocente sostenendo che il rapporto con il minorenne era consenziente e che provava un grande sentimento per il giovane. A suo modo di vedere nessuna violenza insomma. Ma i giudici l'hanno vista in un altro modo. Subito dopo la condanna definitiva pubblicò un video sui social nel quale si diceva pronto a scontare la pena che comunque riteneva ingiusta.

