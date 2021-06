Rieti Terminillo, buche nelle strade. Gli operatori: "Le ripariamo noi visto che non interviene nessuno"

Monica Puliti 22 giugno 2021 a

Terminillo impreparato all’appuntamento con i turisti? “E’ sempre così, ogni anno, e due amministrazioni diverse non sono riuscite a risolvere lo stesso problema, quello di una manutenzione che renda la nostra montagna bella come meriterebbe. Basterebbe una programmazione degli interventi da eseguire che precedesse la primavera, in modo tale che già adesso, di questi tempi, potessimo avere strade e tutto il resto degni di una stazione turistica. E invece, a ogni stagione che si ripete, è sempre così”. A parlare è Marco Pagaria, giovane albergatore terminillese - suo “La Lucciola” – il quale, prima ancora che da operatore, chiede una soluzione da cittadino e amante della montagna.

“Via dei Villini, il cuore di pian de’ Valli, ha la pavimentazione dissestata e tutt’intorno c’è un senso di abbandono che non fa bene, mentre i turisti in fuga dall’afa estiva delle città iniziano ad arrivare da noi. Non è solo un problema di decoro urbano – dice -, ma di incolumità, perché le buche sono pericolose per pedoni e automobilisti”. Come uscirne? “Basterebbe programmare la manutenzione in tempi tali da presentare Terminillo nella sua migliore veste, prima dell’arrivo dei turisti; servirebbe un’interlocuzione, un tavolo che se ne parlasse e noi avessimo tempi certi per offrire un prodotto di maggiore qualità. E’ chiedere troppo?”. Non solo, gli operatori turistici sarebbero disposti a spingersi oltre: “Perché non darci la possibilità di intervenire noi stessi, anche pagando di tasca nostra i lavori?”. Una proposta provocatoria che rende la volontà di migliorare le cose da parte di chi lassù fa turismo 365 giorni l’anno.

“Siamo consapevoli delle criticità segnalate – risponde l’assessore ai Lavori pubblichi, Antonio Emili -, ma la narrazione che niente è stato fatto non risponde al vero: abbiamo ripavimentato via dei Cerri; eliminate le buche lungo via dei Villini e in piazzale Zamboni e ripristinate le griglie per la raccolta delle acque ai lati della strada. In questi anni – aggiunge Emili – l’amministrazione comunale ha dedicato sforzi enormi alla manutenzione delle strade, intervenendo su arterie dimenticate da almeno 20 anni ed eseguendo interventi per 2 milioni e mezzo di euro. Entro l’estate partiremo con lavori di manutenzione straordinaria per altri 400 mila euro, anche a Terminillo. Mi rendo conto che non è mai abbastanza perché le cose da fare sono tante e la rete, ma molto è stato fatto”. E la questione, fondamentale, dei tempi “strategici” di intervento su Terminillo che non può essere trattato alla stregua di un qualsiasi quartiere come si risolve? “Quando si dovrebbe intervenire – conclude Emili -, spesso non ci sono le risorse per farlo”. E con i turisti come la mettiamo?

