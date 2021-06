Rieti, "tre ore per arrivare a Roma". Caos per la chiusura del casello autostradale di Fiano distrutto da un incendio

19 giugno 2021 a

Poco prima delle 15 del 19 giugno sull’autostrada A1 Milano-Napoli, è stata temporaneamente chiusa in ingresso e in uscita la stazione di Fiano Romano, a causa di un mezzo in fiamme. Si tratta di un camion di 35 quintali che trasportava materiale per un catering. A causa di un guasto meccanico ha preso fuoco proprio quando stava nella corsia per il pagamento del pedaggio. In breve nella barriera si è scatenato l'inferno con fiamme alte metri e colonne di fumo nero denso. Illeso il conducente.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia. Attualmente le operazioni di spegnimento del veicolo da parte dei Vigili del Fuoco si sono concluse mentre sono in corso, da parte del personale di Autostrade per l’Italia, le attività di ripristino per consentire la riapertura della stazione. Autostrade per l’Italia consiglia di utilizzare in ingresso e in uscita dall’autostrada la vicina stazione di Castelnuovo di Porto. "La viabilità risulta pienamente regolare", dicono da autostrade. Anche se nell'immediatezza del fatto ci sono state delle pesanti ripercussioni specialmente sulla vicina Salaria.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti «My Way» in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple, sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.