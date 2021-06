Rieti spaccio. Droga nascosta in casa, denunciato uomo di 45 anni

21 giugno 2021 a

Gli agenti della squadra mobile della Questura di Rieti hanno denunciato in stato di libertà il 45enne reatino F. M per l'ipotresi del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nei giorni scorsi, infatti, gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Rieti, nel';ambito dei servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, intensificati dal Questore di Rieti, Maria Luisa Di Lorenzo, hanno attuato una serie di mirati controlli, con appostamenti, in alcuni quartieri del centro cittadino.

Durante tali servizi, gli investigatori della polizia hanno notato, nel quartiere di Regina Pacis, un noto assuntore di sostanze stupefacenti reatino che si intratteneva con fare sospetto con un altro uomo, conosciuto dagli agenti per le sue attività illecite di spaccio, e lo hanno immediatamente bloccato e sottoposto ad accurato controllo che ha consentito di rinvenire e sequestrare una dose di eroina appena ricevuta dallo spacciatore.

Gli agenti hanno identificato lo spacciatore per il pregiudicato reatino F.M., del 1976, e lo hanno denunciato in stato di libertà per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti ha quindi emesso un decreto di perquisizione personale e domiciliare nei confronti del denunciato che è stato prontamente eseguito dagli Agenti della Squadra Mobile che, presso l'abitazione dello spacciatore, hanno rinvenuto e sequestrato un bilancino di precisione, del materiale utilizzato per il frazionamento delle dosi da spacciare e quasi cento euro in contanti, probabile provento delle sue illecite attività. L'assuntore reatino, inoltre, è stato segnalato alla locale Prefettura per l'applicazione dei provvedimenti amministrativi previsti nella fattispecie.

