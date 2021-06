Amazon, a Passo Corese inaugurazione del centro vaccinale. Appuntamento il 2 luglio

Paolo Giomi 21 giugno 2021 a

a

a

Sarà inaugurato venerdì 2 luglio il nuovo hub vaccinale di Passo Corese, struttura ospitata dal centro distribuzione Amazon FCO1 per avviare la campagna vaccinale anche ai dipendenti della multinazionale americana, per la prima volta nel Lazio. La struttura, che sarà la seconda per dimensioni e capacità di tutta la provincia di Rieti, è in fase di ultimazione, e presto inizierà a fornire le somministrazioni vaccinali.

Mi è arrivato poco fa l’invito di Amazon e della Asl di Rieti a partecipare all’inaugurazione del nuovo centro vaccinale... Pubblicato da Fabio Melilli su Domenica 20 giugno 2021

“Trova compimento un lavoro di squadra che ha consentito, grazie alla collaborazione ed alla disponibilità dell’azienda, di dare risposta ad una esigenza avvertita da tutta la comunità di Fara e dalla Sabina – ha commentato con non poca soddisfazione il deputato reatino del Partito democratico, Fabio Melilli, uno dei più impegnati nella strada che ha portato la realizzazione del centro vaccinale di Fara Sabina – la nuova struttura sarà di 250 metri quadrati, con un potenziale di circa 500 vaccinazioni al giorno, e rappresenterà il secondo hub vaccinale della nostra provincia per estensione. Il centro sarà al sevizio dei cittadini del Lazio e dei dipendenti della stessa azienda per questo ultimo tratto di strada. Poi evolverà il modello generale – ha proseguito Melilli - verso una più capillare diffusione territoriale della vaccinazione. Abbiamo la necessità di accelerare e far aderire prima possibile tutta la popolazione e soprattutto gli over sessanta. Siamo ad un passo ad essere una provincia Covid-free e l’aumento delle persone vaccinate è condizione essenziale per la sicurezza di tutti. Buon lavoro agli operatori che instancabilmente hanno consentito alla nostra provincia di essere all’altezza della sfida”.

Amazon ospiterà il nuovo hub per le vaccinazioni anti Covid

“Apprendiamo con entusiasmo la notizia diffusa dal deputato del Pd Fabio Melilli, e lo ringraziamo per il grande impegno dimostrato – hanno aggiunto i consiglieri comunali del gruppo di minoranza “Fara Merita”, Vincenzo Mazzeo, Lara Scipioni e Franco Cipriani - sin da gennaio come gruppo consiliare abbiamo sollevato l’attenzione sulla necessità di un hub vaccinale, ed oggi non possiamo che essere felici di questa notizia. Fara avrà il suo Hub Vaccinale, grazie a tutti coloro che hanno lavorato affinché questo si potesse realizzare”.

Asl e Amazon aprono il centro vaccinale. Inaugurazione entro fine mese

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.