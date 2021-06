Fiano Romano, traffico in tilt sulla bretellina e sulla Tiberina per il casello chiuso. Disagi dopo l'incendio

Paolo Giomi 20 giugno 2021 a

a

a

E’ andata letteralmente in tilt l’intera viabilità delle strade di confine tra le province di Roma e Rieti, che dopo la chiusura del casello autostradale di Fiano Romano a seguito dell’incendio che ne ha gravemente danneggiato struttura e operatività sono state prese d’assalto dai tanti automobilisti in transito soprattutto quelli in viaggio verso Roma, sia nel pomeriggio di sabato 19 giugno che in quello di ieri.

Paura al casello di Fiano. Furgone in Fiamme. Alta colonna di fumo nero, disagi sulla Salaria

Code chilometriche si sono formate lungo la bretella 4dir, meglio conosciuta come “raccordino”, subito dopo il ponte dell’Autostrada del Sole. Un traffico che ha paralizzato la viabilità dell’arteria, proseguendo poi con non pochi disagi lungo la provinciale Tiberina, direzione obbligata per rientrare sull’autostrada all’altezza del casello di Castelnuovo di Porto. La strada che collega i Comuni di Fiano Romano, Capena e Castelnuovo di Porto è rimasta bloccata e intasata per ore, con notevoli disagi per gli automobilisti, ma soprattutto per i residenti, soprattutto in direzione Capena. Traffico appesantito anche nei pressi dello svincolo autostradale chiuso, lungo la viabilità interna che costeggia il centro commerciale “Feronia”, e proseguendo anche lungo la tratta interna di Fiano Romano della provinciale Tiberina. Fino ad arrivare alla statale Salaria, direttrice alternativa, soprattutto in direzione Roma, che ha visto un consistente aumento di traffico proprio nelle ore del rientro, sul finire del pomeriggio. Per tutta la giornata di ieri sono andate avanti senza sosta le operazioni di ripristino dei caselli rimasti pesantemente danneggiati durante l’incendio, nella speranza che già da oggi la situazione possa tornare alla normalità.

Fiano Romano, i paurosi video del camion in fiamme al casello | Video

L’incendio, propagatosi intorno alle 15 di sabato, ha coinvolto un mezzo pesante, che ha improvvisamente preso fuoco a seguito di un guasto meccanico proprio mentre il conducente era intento a pagare il pedaggio d’uscita dall’Autostrada del Sole. Per motivi che sono ora al vaglio degli investigatori il mezzo ha preso improvvisamente fuoco, con le fiamme che in un attimo si sono propagate tutto intorno, mandando in cenere almeno 3 accessi autostradali della barriera Roma Nord. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento Montelibretti, sia gli agenti della polizia stradale Roma Nord, che hanno effettuato i primi rilievi coordinando poi i soccorsi.

Fiano Romano, incendio sull'A1. Le foto del casello in fiamme. Pomeriggio di paura sull'autostrada. Le ripercussioni al traffico | Foto – Corriere di Viterbo

x 1 / 7

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.