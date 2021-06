Rieti Covid, il bollettino del 20 giugno. Nessun nuovo caso e tre guariti

20 giugno 2021 a

a

a

Nessun nuovo caso di Covid-19 in provincia di Rieti per il quinto giorno di fila. E' quanto emerge dal bollettino sanitario sull'emergenza coronavirus del 20 giugno. Ci sono tre guariti a Fara in Sabina, Rocca Sinibalda e Turania. Sono stati eseguiti 92 tamponi nelle ultime 24 ore e dunque il numero dei test da inizio pandemia sale 97.050. In tutta la provincia di Rieti restano 28 positivi.

"Torniamo liberi di vivere la nostra vita. Grazie....alle bellissime persone che lavorano per tutti noi!! PS: compresa... Pubblicato da ASL RIETI su Sabato 19 giugno 2021

Intanto nella serata di sabato 19 giugno la Asl ha fornito l,'aggiornamento sulla campagna vaccinale. Le dosi somministrate in totale sono 112.019 unità. 74.218 prime dosi (di cui 54.185 Pfizer, 16.293 Astrazeneca, 2.514 Moderna, 1.226 J&J) e 37.801 seconde dosi. Alle 18:30 le dosi somministrate, nella sola giornata di sabato, erano 1.000. "Torniamo liberi di vivere la nostra vita. Grazie....alle bellissime persone che lavorano per tutti noi!! PS: compresa la mia mamma!!" , sono le parole scritte da Fabiana, classe 2009, subito dopo aver fatto il vaccino. "I nostri giovani sono straordinari e fonte inesauribile di sorprese. Grazie alla dolcissima Fabiana e a tutti i ragazzi, che dopo essersi vaccinati, hanno lasciato tra le pagine bianche del nostro libro della rinascita disposto nella sala osservazione dell'ospedale de' Lellis, i loro più profondi e sinceri pensieri, da cui traspare forte la voglia di tornare alla vita, dopo un anno e mezzo di angosce, rinunce e paure", dicono dalla Asl.

"Vaccino Moderna in farmacia da luglio". La mossa della Regione per non rallentare la campagna

"L’ultimo Rapporto Aifa ha certificato che il Lazio è la prima regione d’Italia nell’utilizzo delle cure con gli anticorpi monoclonali. Oggi registriamo un numero di casi più basso da agosto dello scorso anno, 68 in tutta la regione. Vaccini e cure sono l’arma vincente. Avanti così". Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della regione Lazio Alessio D'Amato.

Mancano i camerieri. I ristoratori se la prendono con il reddito di cittadinanza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.