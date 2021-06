Rieti, due case di riposo chiuse dopo l'ispezione dei carabinieri del Nas

20 giugno 2021 a

a

a

Due residenze per anziane chiuse in provincia di Rieti. I Carabinieri del Nas di Viterbo, nell’ambito di una campagna di controllo mirata a verificare il rispetto dei protocolli anti covid–19, disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute di Roma, hanno pianificato ed eseguito una serie di ispezioni nelle residenze per anziani nella provincia di Rieti.

Mancano i controllori, crollano le vendite dei biglietti dei bus Asm

A conclusione dell’articolata attività, hanno segnalato alle competenti autorità amministrative il titolare di una casa famiglia, presente nella Piana Reatina, per aver violato molteplici norme relative al contrasto alla pandemia e hanno elevato sanzioni amministrative per un importo di circa novemila euro. L’Amministrazione municipale interessata, all’esito della segnalazione dei militari, ha disposto la chiusura della casa famiglia e la ricollocazione degli ospiti in altre analoghe strutture.

Niente distanziamento tra i clienti, i Nas chiudono un supermercato

Sempre i militari del Nas di Viterbo hanno proceduto al controllo di una struttura sanitaria e assistenziale per anziani, ubicata in Sabina, dove venivano riscontrate diverse violazioni e carenze igienico strutturali, che hanno portato alla segnalazione alle competenti autorità amministrative del titolare della predetta attività. Anche in questo caso, il Comune interessato ha disposto la chiusura dei locali e la revoca delle autorizzazioni. Sono state elevate sanzioni amministrative per un importo di circa dieci mila euro.

Casa alloggio per anziani della Sabina multata dai Nas. Non rispettava le norme

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.