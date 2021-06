Rieti Covid, il bollettino del 18 giugno. Nessun nuovo caso e 2 guariti, nel week end ancora vaccini per i giovanissimi

18 giugno 2021 a

Ancora zero contagi da Covid nel Reatino nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal bollettino sull'emergenza coronavirus della Asl di Rieti di venerdì 18 giugno. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore non si registrano nuovi soggetti positivo al test Covid 19. Si registrano 2 nuovi guariti. Nelle ultime 24 ore sono statio eseguiti 211 tamponi, il totale dunque dall'inizio della pandemia è 96.732. In provincia di Rieti restano dunque 39 persone positive al Covid-19.

Domani, sabato 19 e domenica 20 giugno torna lo Junior Open Day dedicato alla fascia di età 12 -16 anni, sempre con il doppio appuntamento: somministrazioni vaccino Pfizer presso l’ospedale de’ Lellis di Rieti e il Poliambulatorio di Passo Corese, in sabina. Al de’ Lellis di Rieti sarà possibile vaccinare i giovani della fascia di età 12 anni (già compiuti) e 16 anni (nati 2009 – 2005) domani, sabato 19 giugno, dalle ore 13:00 alle ore 19:00 mentre domenica 20 giugno dalle ore 9:00 alle ore 19:00 (Area prelievi, ingresso Medicina Fisica e Riabilitativa, blocco 2, piano -1). Al Poliambulatorio Asl Rieti di Passo Corese invece, sarà possibile vaccinare i giovani della fascia di età 12 anni (già compiuti) e 16 anni (nati 2009 – 2005) domani, sabato 19 giugno, dalle ore 9:30 alle ore 15:30 mentre domenica 20 giugno dalle ore 9:30 alle ore 15:30 (via Giuseppe Garibaldi, n.17).

Le prenotazioni sono possibili attraverso il link regionale e dovranno necessariamente essere guidate da uno dei 2 genitori o da chi ne fa le veci, nella apposita card dedicata. Lo Junior Open Day Asl Rieti, si avvale del supporto dei Pediatri della Asl di Rieti e dei Pediatri di Libera Scelta. I giovani potranno essere accompagnati anche da un solo genitore, ma lo stesso dovrà essere munito anche della copia di un documento identificativo in corso di validità del coniuge.

