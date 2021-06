Rieti, truffata dall'amico conosciuto online. "Sono malato mi servono soldi", poi è sparito. Identificato dai carabinieri

18 giugno 2021 a

Continuano i tentativi di truffa attraverso il web, da parte di persone che non si fanno scrupoli di alcun genere. Grazie alla denuncia sporta da due malcapitati, i carabinieri della stazione di Poggio San Lorenzo, dopo un certosino lavoro, sono riusciti ad identificare gli autori di due distinte truffe, denunciando a piede libero un cittadino nigeriano A.I.N. di anni 40, residente a Torino, che, con artifizi e raggiri, dopo aver istaurato un’amicizia attraverso i social network con la parte offesa, si fingeva un militare di un esercito straniero e riusciva a convincere la vittima che le avrebbe inviato un pacco contenete un premio in dollari ricevuto a seguito di una missione svolta all’estero; ovviamente, al momento del ritiro, riferiva che il pacco si trovava bloccato alla dogana, convincendo l’ingenuo interlocutore ad effettuare un bonifico bancario di 1.700 euro per lo sblocco.

A seguito dello sviluppo investigativo di un’altra denuncia, i predetti militari deferivano in stato di libertà un cittadino italiano, P.R. di anni 65, il quale con artifizi e raggiri, dopo aver instaurato un’amicizia con la parte offesa, tramite l’utilizzo di un sito di incontri, faceva credere di avere gravi problemi economici legati a cure mediche a cui si doveva sottoporre la propria figlia, riuscendo ad ottenere vari bonifici bancari, per un importo di circa 6.000 euro.

Il problema delle truffe online è sempre più sentito. Sono molte le persone, magari in cerca di qualche amicizia, che finiscono nella rete di truffatori anonimi che, fingendo stati di bisogno, si fanno inviare dei soldi per poi sparire. Le indagini per identificare i truffatori in questi casi non sono mai facili. Ma i carabinieri di Poggio San Lorenzo non si sono dati per vinto ed hanno identificato gli autori delle truffe che erano state denunciate grazie a una serie di riscontri informatici.

