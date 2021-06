Rieti, incidente a Poggio Mirteto. Auto contro moto: ferito uomo di 32 anni trasportato al Gemelli in elicottero

Elisa Sartarelli 17 giugno 2021 a

Poggio Mirteto, è avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì 17 giugno un incidente stradale tra un motociclo e un'auto. Sembra si tratti di un frontale che ha visto rimanere ferito l'uomo che guidava il motoveicolo, un 32enne originario del posto. Le sue condizioni non sarebbero comunque gravi, anche se si è preferito trasportarlo in eliambulanza all'Ospedale Agostino Gemelli di Roma. Non avrebbe riscontrato lesioni, invece, la donna alla guida dell'auto. Il veicolo che la signora guidava pare non abbia riportato grossi danni.

L'incidente si è verificato intorno alle 15 all'incrocio tra via Fonte Cupido e via Provinciale Stazione, lontano dal centro di Poggio Mirteto, nella zona in cui si trova il Birrificio Sabino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, i vigili del fuoco e il 118.

Attualmente sono in corso dei lavori di rifacimento del manto stradale in via Provinciale Stazione (località Madonna della Misericordia). Per questo il traffico procede a tratti seguendo un senso unico alternato. L'incidente si sarebbe verificato quando il giovane si è diretto in via Fonte Cupido, una strada comunque stretta, con il suo Piaggio. Da quella direzione pare provenisse invece l'auto guidata dalla signora. L'uomo non è stato sbalzato in aria, rimanendo sul mezzo che guidava. Sembra però che proprio il peso del motociclo possa averlo ferito cadendogli addosso. Si sospetterebbe una frattura del bacino. Il 32enne non ha perso i sensi ed è rimasto sempre lucido. Subito è stato trasportato all'Ospedale Gemelli di Roma in eliambulanza.

