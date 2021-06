Rieti Covid, il bollettino del 17 giugno: nessun nuovo caso e 10 guariti. I positivi restano 41

17 giugno 2021 a

Nessun nuovo caso nelle ultime 24 ore e 10 guariti. E' quanto emerge dal bollettino sanitario della Asl di Viterbo del 17 giugno sull'emergenza coronavirus. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore non si registrano nuovi soggetti positivo al test Covid 19. I guariti sono a (3) Rieti – (1) Ascrea – (3) Fara in Sabina – (1) Montenero Sabino – (2) Stimigliano. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 211 tamponi e dunque il totale dall'inizio della pandemia arriva a 96.521. Totale positivi in provincia di Rieti: 41.

Domani 18 giugno presso l’aula magna della Asl di Rieti l’Evento scientifico di presentazione del nuovo Piano di intervento regionale triennale sull’igiene delle mani. Per la Giornata Mondiale dell'Igiene delle Mani 2021, che si è celebrata lo scorso 5 maggio, l’azienda sanitaria locale di Rieti, attraverso l'Organizzazione Mondiale della Sanità e la Regione Lazio ha invitato, con iniziative di informazione e sensibilizzazione, tutti i cittadini a praticare un'efficace azione d'igiene delle mani. Lavarsi le mani è un gesto semplice d'igiene quotidiana che rappresenta una delle più importanti difese che abbiamo per prevenire il diffondersi d'infezioni. Un gesto che ognuno di noi ha imparato meglio a conoscere e a praticare in questo anno di pandemia da Covid. La Regione Lazio ha recentemente approvato il Piano di Intervento Regionale sull'igiene delle mani, che ha l'obiettivo di guidare, le strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private del Servizio Sanitario Regionale, nella corretta ed efficace gestione del problema delle Infezioni Correlate all'Assistenza connesse alla non ottimale pratica dell'igiene delle mani.

Elaborato sulla base dell'approccio multidimensionale proposto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, il Piano integra tutti i documenti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità in tema di igiene delle mani ed è corredato da una serie di strumenti di supporto, anch'essi derivati da documenti OMS. In tal senso, il prossimo 18 giugno, a partire dalle ore 9:00, presso l’Aula Magna di via del Terminillo, la Direzione Aziendale della Asl di Rieti ha organizzato un Evento scientifico dal titolo “Il nuovo Piano di intervento regionale triennale sull’igiene delle mani”, per consentire a tutte le strutture aziendali di avviare un percorso di autovalutazione e definire interventi migliorativi sulla base delle specifiche situazioni.

