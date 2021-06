Roma, ladro seriale di Panda ruba l'auto del Comune di Sant'Oreste. Arrestato uomo di 55 anni

12 giugno 2021 a

a

a

Il bimbo di tre anni che questa mattina, sabato 12 giugno, è caduto in un tombino di quasi 5 metri in un’area di cantiere in via Stefano Borgia a Roma, nella zona di Monte Spaccato, era con il papà e il fratellino gemello. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo era andato sul posto, di proprietà della famiglia per verificare come procedevano i lavori e con sé aveva portato i due bimbi. In un attimo di distrazione il piccolo è sfuggito al suo controllo finendo nel tombino. È stato lo stesso papà a chiamare i soccorsi.

L’area, dove questa mattina un bambino di tre anni è caduto dentro a un tombino profondo quasi 5 metri, è di proprietà della famiglia del piccolo, che però non abita nello stabile adiacente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti. C’è da capire se l’area di cantiere fosse regolarmente segnalata. Il bimbo, trasportato al Gemelli e visitato al pronto soccorso è stato affidato alle cure dell’Osservazione Breve Pediatrica ed è in buone condizioni. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine. Il procuratore aggiunto Nunzia D’Elia ha disposto il sequestro dell’area dove è avvenuto l’incidente. A quanto si apprende il bimbo, ricoverato al Gemelli, è in buone condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia locale del XIV Gruppo Monte Mario e i carabinieri che stanno svolgendo accertamenti sull’accaduto.

Il fatto è avvenuto proprio nei giorni in cui ricorre il quarantesimo anniversario del dramma di Alfredino Rampi a Vermicino. Tra il 1o e il 13 giugno 1981 l'Italia intera visse in diretta tv il dramma del piccolo di 6 anni intrappolato in un pozzo artesiano profondo 80 metri, precipitato prima a 34 metri poi a oltre 60. Allora furono vani tutti i tentativi di tirarlo fuori. Per fortuna invece l'episodio di Roma è terminato solo con un grande spavento.