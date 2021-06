Ufo, strani oggetti volanti nel cielo. Mistero a Mentana e Monterotondo | Video

M. T. 16 giugno 2021 a

È stato avvistato un “oggetto volante non identificato” tra i cieli di Monterotondo e Mentana. Il video che sta circolando sui social, sta facendo molto discutere tra chi crede si tratti di un ufo e chi invece di giochi di luce in grado di dare “allucinazioni visive”. Due ricercatori Skywatchers del Gruppo CE5 Lazio hanno “filmato un Ufo che era fermo nel cielo” dicono sul sito del gruppo che si occupa di avvistamenti.

“Erano circa le 23.50 di sabato 12 giugno – raccontano i due ricercatori Alessandro e Erika - mentre osservavamo il cielo, abbiamo notato un misterioso ed enorme oggetto che è rimasto fermo a poca distanza (circa 2 km in linea d’aria) dalla nostra postazione di monitoraggio. L’oggetto era luminoso ed a un ingrandimento con lo zoom della telecamera, era composto da circa 5 sfere, che determinavano con molta probabilità, la circonferenza dell’Ufo di forma circolare. La comparsa dell’oggetto è durata 5-6 minuti, fino a quando è scomparso misteriosamente”.

Non è la prima volta che Monterotondo e Mentana vengono interessate da fenomeni legati direttamente o indirettamente agli Ufo. A maggio del 2012 diversi “crop circle” ovvero i cerchi nel grano furono individuati tra Mentana e Castel Chiodato, nella riserva naturale del Bosco di Gattaceca. Prima della loro scoperta alcuni testimoni raccontarono che, la sera precedente, avevano udito strani rumori nelle vicinanze. Sempre in quel periodo si ritrovarono cerchi anche a Palombara e sulla via delle Fornaci a Monterotondo. A Gattaceca il Centro Ufologico Nazionale, effettuò studi e ricerche per spiegare il fenomeno. In quell’occasione il Cun disse che non era certamente stato l’uomo a fare quei cerchi e che, probabilmente, potevano essere stati dei piccoli vortici atmosferici.

