Rieti, "sparare ai cinghiali". La proposta degli agricoltori stanchi dei danni alle coltivazioni

“Ampliare il calendario venatorio, dare la possibilità alle squadre di caccia di esercitare di più all’interno delle proprie zone, rendere l’attività venatoria più libera ed, economicamente, alla portata di un maggior numero di persone”. Queste le soluzioni indicate dal presidente della Provincia, Mariano Calisse, per arginare il problema dei danni subiti da agricoltori e automobilisti a causa dei cinghiali, questione di cui si parla da tempo ma alla quale, al momento, non è stata data una risposta risolutiva.

Il tema è stato affrontato nel corso dell’ennesima riunione in Prefettura, cui hanno partecipato i sindaci del territorio esposto un po’ ovunque all’azione della fauna selvatica che causa danni alle colture e mette a repentaglio la vita degli automobilisti lungo le strade della provincia. “Sindaci ed Ente Provincia – aggiunge Calisse – per competenza non possono intervenire, ma continueranno a chiedere una soluzione”. Come la sta chiedendo da tempo Coldiretti Rieti. “La situazione è gravissima – denuncia il presidente provinciale, Alan Risolo – Stiamo assistendo all’abbandono delle campagne e dell’agricoltura a causa dei cinghiali; in questo momento vanno messi in campo tutti i mezzi possibili per fermare questa piaga”. Che Risolo individua nell’attività di sparo nei parchi e nella modifica dell’articolo 17 della legge regionale per consentire agli agricoltori di sparare nei loro campi.

“Abbiamo avanzato una proposta emendativa in tal senso – aggiunge il presidente di Coldiretti - perché anche nel Lazio, come già accade in altre regioni, gli agricoltori possano imbracciare un’arma e difendersi dai cinghiali. Ricordo che il campo è la casa di chi trae sussistenza dal lavoro della terra e ha perciò diritto a garantire reddito alla famiglia difendendola 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno; si tratta di due provvedimenti rapidi, per i quali basta la firma del dirigente in Regione, che cambierebbero velocemente una situazione ormai insostenibile”. Risolo fa presente che in questo momento, solo per fare un esempio, la fauna selvatica sta devastando le colture di mais nella piana reatina. “Una cosa gravissima – conclude -, che va fermata, ma bisogna farlo subito perché le conseguenze di tutto questo le stiamo già scontando”.

