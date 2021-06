Rieti, esami: 1.312 studenti alle prese con la maturità

L. V. 16 giugno 2021 a

a

a

Esami di maturità ancora condizionati dall’emergenza sanitaria e dunque in “versione ridotta” con la sola maxi prova orale. Nessuna prova scritta ma solo un colloquio “rinforzato” che avrà durata di un’ora e sarà composto da quattro fasi diverse. Quest’anno debutta anche il curriculum dello studente, documento che viene allegato al diploma, che certifica le competenze e le esperienze extradidattiche.

Sono 1312 gli studenti pronti per la maturità. Mascherina, distanziamento e un solo accompagnatore. Tutte le regole

Le quaranta commissioni nel Reatino, saranno tutte interne, l’unico membro esterno sarà il presidente. A sostenere l’esame di stato a Rieti e provincia saranno in 1312 (lo scorso anno sono stati 1222). I più numerosi nel capoluogo reatino sono gli studenti dell’Istituto Elena principessa di Napoli, 205 in tutto. I maturandi dell’Istituto Jucci sono invece 195 mentre quelli dell’Istituto di Istruzione superiore L. di Savoia sono 175. Il Rosatelli vedrà alle prese con le prove d’esame 130 tra ragazzi e ragazze. Il voto finale sarà espresso in centesimi, risultato della somma dei punteggi del colloquio per un massimo di 40 punti e di quelli acquisiti per il credito scolastico, per massimo 60 punti. L’esame è superato con il punteggio minimo di sessanta centesimi. Confermate le misure previste nel Protocollo d’Intesa 2019-2020: sarà necessario mantenere due metri di distanza fra candidato e commissione, studentesse e studenti potranno avere un solo accompagnatore, si dovrà indossare la mascherina. In particolare, con il documento, viene precisato che la tipologia di mascherine da adottarsi dovrà essere di tipo chirurgico.

Stanziati 400 mila euro per la didattica estiva nelle scuole

E in occasione degli esami di maturità e la chiusura dell’anno scolastico il sindaco Cicchetti e la consigliera con delega alla Scuola Letizia Rosati hanno rivolto agli studenti e al personale scolastico un messaggio. “La scuola è tornata al centro del dibattito del Paese - dicono -. Il governo si sta dando ambiziosi obiettivi col Piano nazionale di Ripresa e resilienza, per garantire futuro soprattutto alle giovani generazioni. Questo Piano è per tutti ma soprattutto per voi che ne sarete i principali fruitori. Per questo l’augurio che vi rivolgiamo è di non spegnere mai il sacro fuoco della curiosità e l’amore verso il sapere perché e lì che si costruisce il vero Piano di riscatto della Nazione che avrà bisogno di tutto il vostro talento. Come amministratori - proseguono Cicchetti e Rosati - sappiamo che la scuola reatina è un pilastro della comunità e che tutto il personale scolastico si è speso affinché nessuno restasse indietro ma sappiamo anche che le famiglie hanno dovuto sopportare carichi pesanti, soprattutto per gli studenti più fragili. Al termine di questo particolare anno scolastico, non può mancare un caro saluto ai nostri maturandi e un sentito ringraziamento a tutta la comunità educante per gli sforzi compiuti ad ogni livello e per aver garantito questo fondamentale servizio alla collettività” concludono il sindaco Cicchetti e la consiglera con delega alla scuola Rosati.

La scuola infermieri di Palazzo San Rufo potrebbe riaprire. La Diocesi al lavoro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.