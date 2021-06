Rieti, la scuola infermieri di Palazzo San Rufo potrebbe riaprire. La Diocesi al lavoro

Luigi Spaghetti 15 giugno 2021 a

Dopo sette anni la prestigiosa scuola infermieri di Palazzo San Rufo potrebbe tornare ad accogliere gli studenti che intendono intraprendere questa professione. La diocesi di Rieti starebbe lavorando al progetto di “rinverdire una scuola che rappresentava il fiore all’occhiello di Rieti” come ha precisato il vescovo, monsignor Domenico Pompili, durante la giornata dedicata agli infermieri. “Bisogna continuare ad investire in questa figura anche alla luce di quanto accaduto con la pandemia e con l’emergenza sanitaria che ne è derivata – ha continuato – rinverdendo, come detto, una tradizione presente in città da molto tempo, la scuola per infermieri professionali delle figlie di San Camillo che stiamo cercando d’intesa con Asl, con il Policlinico Gemelli di Roma e con le istituzioni locali di poter far tornare come un tempo anche se la storica sede di Palazzo San Rufo non sarà agibile prima del prossimo anno per i danni riportati durante il sisma”.

Nelle parole del vescovo la determinazione di riuscire nell’intento che ridarebbe non solo lustro alla città. Gli ultimi infermieri professionali usciti dallo storico istituto delle Figlie di San Camillo, ovvero dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, ci sono stati nel 2014 con l’esaurimento dell’ultimo triennio. Quindi la scuola con sede a Palazzo San Rufo dopo 45 anni di onorato servizio chiuse i battenti ma non per mancanza di studenti (nonostante l’avvio dei corsi di scienze infermieristiche della Sabina Universitas) ma perché non poteva più sostenere dei costi universitari decentrati che all’epoca ammontavano a oltre 200 mila euro l’anno. Inutili furono gli appelli lanciati alle istituzioni dalla superiora per evitare la chiusura e salvare anche cinque posti di lavoro. L’impegno economico della diocesi non fu sufficiente mentre la Fondazione Varrone non accolse la richiesta perché già impegnata economicamente a sostenere la Sabina Universitas che, paradossalmente, a metà degli anni Novanta rappresentò il primo problema per le suore del Vannini.

Infatti, fino ad allora per diventare infermieri professionali a Rieti si passava esclusivamente da San Rufo, dopo non più con i primi corsi di scienze infermieristiche attivati dal polo universitario cittadino. Insomma una concorrenza inevitabile che creò tensioni anche a livello politico. Oggi, a distanza di sette anni, la storia rischia di ripetersi anche se a parti invertite con l’università Cattolica del Sacro Cuore pronta a tornare a Rieti e questa volta a risentirne potrebbe essere l’ateneo reatino che potrebbe vedersi scippare gli studenti aspiranti infermieri dal corso di laura triennale di scienze infermieristiche. Un progetto importante quello della diocesi ma da sviluppare e gestire con attenzione per evitare inutili quanto dannose polemiche che Rieti non può certamente permettersi.

