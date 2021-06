Rieti Covid, il bollettino del 14 giugno. Nessun nuovo caso e due guariti

14 giugno 2021 a

a

a

Nessun nuovo caso e 2 guariti nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal bollettino sull'emergenza coronavirus della Asl di Rieti di lunedì 14 giugno. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore non si registrano nuovi soggetti positivo al test Covid 19. I due guariti sono a Poggio Bustone e Stimigliano. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 52 tamponi e dunque i test dall'inizio della pandemia sono 95.816. Totale positivi in provincia di Rieti: 60.

"Immunità di gregge a settembre". La Asl: superate le 100 mila dosi di vaccino

Sono stati 480 i giovani e i giovanissimi che tra ieri e la giornata di domenica 13 giugno, hanno ricevuto il vaccino Pfizer durante il secondo Junior Open Day, organizzato dalla Asl di Rieti all'ospedale de' Lellis e al Poliambulatorio di Passo Corese e dedicato alla fascia di età 12-16 anni. Gli slot messi a disposizione dalla Asl di Rieti hanno consentito di assicurare il vaccino a tutti i cittadini che ne avevano fatto richiesta attraverso la prenotazione regionale. L'attività vaccinale é stata costante e i flussi ordinati, sin dall'apertura dei due Centri. Lo Junior Open Day torna sabato e domenica prossimi nelle medesime Sedi e con i medesimi orari.

Regolare anche l'attività di accettazione e somministrazione presso il centro vaccinale Caserma Verdirosi di Rieti. Tutte le persone under 60, che presso il centro con ingresso in piazza Beata Colomba, hanno prenotato il vaccino Astrazeneca, riceveranno, come da disposizioni ministeriali e regionali, un vaccino a mRNA (Pfizer, Bion Thec, Moderna).

"Ora una ripresa più rapida". Le associazioni di categoria scommettono sulla zona bianca

La campagna vaccinale della Asl di Rieti oggi supera le 104.000 mila dosi di vaccino somministrate in provincia di Rieti. Sono infatti 104.481 le dosi totali di cui 70.237 prime dosi (di cui n. 50.409 Pfizer, n. 16.322 Astrazeneca, n. 2.286 Moderna, n. 1.220 J&J) e 34.244 seconde dosi.

Rieti, controlli nei cantieri: multe e denunce

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.