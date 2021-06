Rieti Covid, il bollettino del 13 giugno. Un nuovo caso e due guariti

13 giugno 2021 a

Emergenza coronavirus, un solo nuovo caso e due guariti nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal bollettino sanitario della Asl di domenica 13 giugno. Il nuovo caso si è registrato a Poggio Bustone. Ci sono due guariti a Borgorose e Pescorocchiano. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 130 tamponi e dunque dall'inizio della pandemia i tamponi sono 95.764. In provincia di Rieti restano 62 positivi.

Intanto continua a gonfie vele la campagna di vaccinazione per i giovanissimi. Buona anche la seconda per lo Junior Open Day della Asl di Rieti dedicato alla fascia di età 12-16 anni. A distanza di una settimana dalla prima Giornata Evento, la Asl di Rieti ha ripetuto la vaccinazione dedicata ai giovanissimi incassando un ulteriore successo. Nella giornata di sabato 13 giugno somministrate, con Pfizer infatti, le 240 dosi di vaccino predisposte per la giornata, tra il punto vaccinazioni di Rieti, presso l'ospedale provinciale de' Lellis e il punto vaccinazioni di Passo Corese, presso il Poliambulatorio aziendale. Si replica anche domani in entrambe le sedi aziendali: a Rieti, dalle 9:00 alle 19:00 e a Passo Corese, dalle 9:30 alle 15:30. Allo Junior Open Day si accede esclusivamente attraverso la prenotazione sul portale regionale, aperta lo scorso 10 giugno.

Ancora attestazioni di stima per gli operatori sanitari che in questi mesi sono stati impegnati nella pandemia. "Grazie a Manuel Torboli, coordinatore del Luna Park di Rieti che si appresta ad aprire i battenti, per aver dedicato tre giornate al nostro personale sanitario e alle loro famiglie. Tre giornate per trascorrere qualche ora di spensieratezza tra le attrazioni del 'parco divertimenti' dopo un anno e mezzo di ininterrotta attività di prevenzione e contenimento della pandemia Un gesto di attenzione e sensibilità nei confronti di tutti gli operatori sanitari della Asl di Rieti, un segnale di vicinanza che l'Azienda apprezza e considera l'ennesima dimostrazione di affetto da parte dei cittadini, che durante tutta l'emergenza da Covid19 ci sono stati vicini e hanno lottato con noi per sconfiggerla", scrive la Asl in una nota.

