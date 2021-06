Rieti Covid, il bollettino del 12 giugno. Nessun nuovo caso e 5 guariti

12 giugno 2021 a

Rieti, nessun nuovo caso di positività al Covid nelle ultime 24 ore. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore non si registrano nuovi soggetti positivi al test Covid 19. Si registrano 5 nuovi guariti: (2) Rieti, (1) Amatrice, (1) Fara in Sabina e (1) Stimigliano.

Numero tamponi eseguiti: 245. Totali tamponi eseguiti: 95.634. Totale positivi in provincia di Rieti: 63. Dopo cinque mesi e mezzo dall'inizio della Campagna vaccinale la Asl di Rieti supera le 100.000 mila dosi di vaccino somministrate in provincia di Rieti. Copertura in prima dose sopra al 60%. Immunizzati totali al 30%. Dopo cinque mesi e mezzo dall'inizio della Campagna vaccinale anti-covid19, la Asl di Rieti supera oggi, venerdì 11 giugno, il tetto delle 100.000 mila dosi di vaccino somministrate in provincia di Rieti. Ad oggi sono infatti 101.027 il totale delle dosi somministrate sulla popolazione target, con 68.140 prime dosi (48.625 Pfizer, 16.286 AstraZeneca, 2.009 Moderna, 1.220 J&J) e 32.887 seconde dosi.

Il superamento delle 100.000 mila dosi consente alla provincia di Rieti di raggiungere una copertura totale in prima dose del +60% e di una fascia di immunizzati totale (prima e seconda dose) del 30%. In sei mesi è stata completata la vaccinazione di tutte le fasce più a rischio di pazienti, la vaccinazione dei pazienti non autosufficienti al proprio domicilio, mentre oltre il 90% degli over 80 anni è stato vaccinato in prima dose (11.643), con un totale di over 80 immunizzati che supera l’85% (11.021). La Asl di Rieti attualmente somministra una media di 1.200 vaccini al giorno, con punte, nei week end, che toccano le 1.500/1.600 dosi giornaliere. Un numero che la Asl di Rieti vuole incrementare velocemente, per raggiungere l’immunità su tutta la popolazione target della provincia di Rieti entro settembre 2021.

