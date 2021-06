Rieti, telefonate mute ai commercianti in Sabina. Scatta la denuncia alla polizia postale

Tania Belli 12 giugno 2021 a

Nella provincia di Rieti, in particolare in Sabina, da cui pare provenga il maggior numero di casi riscontrati, si sta verificando un fenomeno che presenta tutti i connotati di un tentativo di truffa o, quantomeno, che ne ha il forte odore; truffa escogitata ai danni degli utenti telefonici che, stando a ciò che si dice, sono letteralmente subissati di chiamate, ripetute nell’arco dell’intera giornata, compresa l’ora dei pasti, e che interessano in maniera più marcata le attività commerciali. Da queste ultime, infatti, sembra siano state effettuate le segnalazioni più consistenti a livello quantitativo, che raccontano di una sorta di stalkeraggio, da parte di alcuni numeri telefonici, che continuano a contattare le medesime utenze, spesso attaccando nel momento in cui si alza la cornetta dall’altra parte del filo; si tratta di pochi squilli, reiterati più e più volte, come pure del contrario, ovvero di squilli all’infinito, fino ad ottenere una minima risposta, a cui poi non si dà alcun seguito.

Tuttavia, la cosa grave e che rende questo fenomeno non perseguibile in termini di legge, è che, come ha spiegato la polizia postale, i numeri da cui parte la chiamata, pur probabilmente avendo la stessa origine, cambiano ogni volta, benché di qualche cifra, mantenendo costante soltanto il prefisso (06 o 02). Pertanto, da un lato non si può indagare perché non sussiste il presupposto del ripetersi del fatto (essendo la fonte unica, ma estrinsecandosi in varie forme), mentre dall’altro, per un discorso di privacy, non è possibile rintracciare ogni singola telefonata e capire chi la stia eseguendo (quasi certamente un call center).

In sintesi, le forze dell’ordine hanno le mani legate, anche se il sospetto è che questa condotta abbia la logica di snervare chi ne è vittima, per indurlo verso una direzione prestabilita, che potrebbe essere, forse, quella di cambiare numero telefonico, al fine di interrompere il fiume di telefonate (e, di conseguenza, anche gestore), oppure, in qualche modo, assecondare i propositi di chi c’è dietro a tutto. Fatto sta che quanti sono stati presi di mira, soprattutto negozi e liberi professionisti, si dicono sopraffatti e decisamente disturbati nello svolgimento del proprio lavoro, che è stato reso, in determinati orari, a dir poco complicato, infatti non possono staccare i telefoni per esigenze lavorative e quindi sono costretti a subire le molestie.

