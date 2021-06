Rieti Covid, il bollettino dell11 giugno: un solo nuovo caso e 5 guariti

11 giugno 2021 a

a

a

Dopo tre giorni senza contagi nelle ultime 24 ore a Rieti si è riscontrato un nuovo caso di positività al Covid-19. Il caso è stato riscontrato a Montopoli di Sabina. E' quanto emerge dal bollettino sull'emergenza coronavirus di venerdì 11 giugno. Si registrano 5 nuovi guariti: (1) Borgorose – (1) Contigliano – (1) Pescorocchiano – (2) Stimigliano. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguito 230 tamponi, dunque i test dall'inizio della pandemia sono 95.389. Totale positivi in provincia di Rieti: 68.

Coronavirus, calano i contagi. In terapia intensiva solo due pazienti

Intanto a grande richiesta lo Junior Open Day per i giovani dai 12 ai 16 anni sarà replicato anche il week end del 19 e 20 giugno e sempre con il doppio appuntamento: all’ospedale provinciale de’ Lellis e al Poliambulatorio Asl Rieti di Passo Corese, in Sabina Al de’ Lellis di Rieti sarà possibile vaccinare i giovani della fascia di età 12 anni (già compiuti) e 16 anni (nati 2009 – 2005) sabato 12 e sabato 19 giugno dalle ore 13:00 alle ore 19:00 e domenica 13 e domenica 20 giugno dalle ore 9:00 alle ore 19:00 (Area prelievi, ingresso Medicina Fisica e Riabilitativa, blocco 2, piano -1). Al Poliambulatorio Asl Rieti di Passo Corese invece, sarà possibile vaccinare i giovani della fascia di età 12 anni (già compiuti) e 16 anni (nati 2009 – 2005) sabato 12 e sabato 19 giugno dalle ore 9:30 alle ore 15:30 e domenica 13 e domenica 20 giugno dalle ore 9:30 alle ore 15:30 (via Giuseppe Garibaldi, n.17).

Mascherine alla protezione civile, truffa da 22 milioni. Tre a processo

Le prenotazioni, fino ad esaurimento della disponibilità, sono partite , giovedì 10 giugno, alle ore 18:00. Le prenotazioni dovranno necessariamente essere guidate da uno dei 2 genitori o da chi ne fa le veci, sul sito di prenotazione regionale nella apposita card dedicata. Prenotazioni su questo link. Ulteriori informazioni qui. I due week end dedicati alla vaccinazione anti-covid19 per i ‘più piccoli’, come accaduto per il primo Junior Open Day Asl Rieti, che si è svolto domenica scorsa 6 giugno, si avvarranno del supporto dei Pediatri della Asl di Rieti e dei Pediatri di Libera Scelta.

Nel week end il vaccino per i giovanissimi. Come prenotarsi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.