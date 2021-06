Rieti, vaccino per i giovanissimi. Raddoppia lo Junior Open Day. Ecco tutte le date | Video

10 giugno 2021 a

Rieti, giovanissimi e adolescenti in fila per il vaccino tanto che la Asl ha dovuto raddoppiare gli Open day per la somministrazione del siero ai ragazzi e alle ragazze tra i 12 e i 16 anni. A grande richiesta lo Junior Open Day per i giovani dai 12 ai 16 anni sarà replicato anche il week end del 19 e 20 giugno e sempre con il doppio appuntamento: all’ospedale provinciale de’ Lellis e al Poliambulatorio Asl Rieti di Passo Corese, in Sabina.



Non soltanto sabato 12 e domenica 13 giugno. Vista la richiesta, la Asl di Rieti ha deciso di ampliare ulteriormente le date dello Junior Open Day dedicato alla fascia di età 12 -16 anni replicando l’evento anche sabato 19 e domenica 20 giugno e di farlo sempre con il doppio appuntamento: presso l’ospedale de’ Lellis di Rieti e il Poliambulatorio di Passo Corese, in sabina. Al de’ Lellis di Rieti sarà possibile vaccinare i giovani della fascia di età 12 anni (già compiuti) e 16 anni (nati 2009 – 2005) sabato 12 e sabato 19 giugno dalle ore 13:00 alle ore 19:00 e domenica 13 e domenica 20 giugno dalle ore 9:00 alle ore 19:00 (Area prelievi, ingresso Medicina Fisica e Riabilitativa, blocco 2, piano -1). Al Poliambulatorio Asl Rieti di Passo Corese invece, sarà possibile vaccinare i giovani della fascia di età 12 anni (già compiuti) e 16 anni (nati 2009 – 2005) sabato 12 e sabato 19 giugno dalle ore 9:30 alle ore 15:30 e domenica 13 e domenica 20 giugno dalle ore 9:30 alle ore 15:30 (via Giuseppe Garibaldi, n.17).

Le prenotazioni, fino ad esaurimento della disponibilità, partiranno nella giornata odierna, giovedì 10 giugno, alle ore 18:00. Le prenotazioni dovranno necessariamente essere guidate da uno dei 2 genitori o da chi ne fa le veci, sul sito di prenotazione regionale nella apposita card dedicata. Le prenotazioni potranno essere effettuate a questo link (clicca qui) I due week end dedicati alla vaccinazione anti-covid19 per i ‘più piccoli’, come accaduto per il primo Junior Open Day Asl Rieti, che si è svolto domenica scorsa 6 giugno, si avvarranno del supporto dei Pediatri della Asl di Rieti e dei Pediatri di Libera Scelta.

