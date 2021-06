Rieti vaccini. Immunizzati tutti gli over 80. Raddoppia l'open day junior

Lu. Spa. 11 giugno 2021 a

La campagna vaccinale va veloce e nelle prossime ore si appresta a sfondare il “muro” delle 100 mila. Ad oggi sono infatti 99.175 le inoculazioni fatte in sei mesi. Un vero record che testimonia l’efficienza della macchina messa in piedi dalla dirigenza della Asl reatina. Dal 28 dicembre scorso sono stati già vaccinati tutti gli over 80, 13 mila per l’esattezza anche se sono rimasti fuori “solo poche decine già contagiati dal virus” spiegano dalla Asl.

Centomila dosi di vaccino in sei mesi nel Reatino

E sull’onda del successo vista la richiesta, la Asl di Rieti ha deciso di ampliare ulteriormente le date dello Junior Open Day dedicato alla fascia di età 12 -16 anni replicando l’evento in programma domani e domenica anche a sabato 19 e domenica 20 e di farlo sempre con il doppio appuntamento: presso l’ospedale De Lellis di Rieti e il Poliambulatorio di Passo Corese.

Al De Lellis di Rieti sarà possibile vaccinare i giovani della fascia di età 12 anni (già compiuti) e 16 anni (nati 2009 – 2005) sabato 12 e sabato 19 giugno dalle ore 13 alle ore 19 e domenica 13 e domenica 20 giugno dalle ore 9 alle ore 19 (Area prelievi, ingresso Medicina Fisica e Riabilitativa, blocco 2, piano -1). Al Poliambulatorio Asl Rieti di Passo Corese invece, sarà possibile vaccinare i giovani della fascia di età 12 anni (già compiuti) e 16 anni (nati 2009 – 2005) sabato 12 e sabato 19 giugno dalle ore 9.30 alle ore 15.30 e domenica 13 e domenica 20 giugno dalle ore 9.30 alle ore 15.30 (via Giuseppe Garibaldi, 17). Le prenotazioni, fino ad esaurimento della disponibilità, dovranno necessariamente essere guidate da uno dei 2 genitori o da chi ne fa le veci, sul sito di prenotazione regionale nella apposita card dedicata. Prenotazioni sul link: Ulteriori informazioni qui . I due week end dedicati alla vaccinazione anti-covid19 per i ‘più piccoli’, come accaduto per il primo Junior Open Day Asl Rieti, che si è svolto domenica scorsa, si avvarranno del supporto dei pediatri della Asl di Rieti e dei pediatri di libera scelta.

Nella Asl di Rieti si registra un nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 9 nuovi guariti: 2 a Rieti, 1 ad Antrodoco, 1 a Borgorose, 1 a Collevecchio, 1 a Fiamignano, 2 a Selci, 1 a Turania. Il numero dei tamponi eseguiti è stato di 248, quelli totali 95.159. In calo ulteriore il totrale dei positivi in provincia: 72. Altro dato confortante è quello che non si registrano decessi.

