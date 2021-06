Rieti Covid, il bollettino del 10 giugno. Un solo nuovo caso e 9 guariti. I positivi scendono a 72 | Video

Insieme agli Open Day, Open Week e Junior Open Day, é stato una delle sorprese di questa Campagna vaccinale targata Asl Rieti. Il Tour vaccinale nei comuni della provincia di Rieti, con il Camper, si é rivelato uno straordinario strumento di medicina di prossimità. Una organizzazione dinamica, con personale preparato e cordiale. Informazioni sempre alla portata di tutti, fornite con un linguaggio semplice e sempre puntuale. Un evento popolare, per il calore con cui in ogni tappa siamo stati accolti dai cittadini della nostra bella provincia di Rieti. Grazie al Tg3 Rai per questa copertina per il programma "Fuori TG".