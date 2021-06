Rieti Covid, il bollettino del 9 giugno. Morto anziano di 91 anni. Niente nuovi casi per il terzo giorno di fila e 12 guariti

09 giugno 2021 a

Un morto e 18 guariti e per il terzo giorno di fila non ci sono nuovi positivi al Covid 19 in provincia di Rieti. E' quanto emerge dal bollettino sull'emergenza coronavirus della Asl di Rieti di mercoledì 9 giugno All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore non si registrano nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Si registrano 12 nuovi guariti: (1) Rieti – (3) Borgorose – (1) Configni – (3) Fara in Sabina – (1) Magliano Sabina – (1) Montasola – (2) Poggio Mirteto.



Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 258 tamponi e dunque il numero totale dei test che sono stati effettuati dall'inizo della pandemia nel febbraio del 2020 è 94.911. Si registra un decesso: un uomo di 91 anni (area Covid Pronto Soccorso). Totale positivi in provincia di Rieti: 80.

