Rieti, bastonate alla moglie. Denunciato operaio agricolo di Antrodoco

09 giugno 2021 a

a

a

Maltrattava continuamente la moglie. Umiliazioni, minacce e urla se andava bene. Se andava peggio calci, pugni e bastonate. Un vero e proprio incubo per la donna, moglie di un operaio agricolo che ha vissuto anni da incubo fino a che non ha trovato il coraggio di denunciare il marito.

Boschetto della droga, uno dei ricercati catturato a Firenze

Secondo la ricostruzione dei carabinieri la vessava ormai da tempo, con reiterate aggressioni fisiche e verbali ma la donna, non aveva mai sporto denuncia ad alcuna Forza di Polizia. L’altro ieri, a seguito dell’ennesima aggressione avvenuta per futili motivi, veniva colpita ripetutamente al corpo e al volto con pugni e bastonate dal marito, C.I., operaio agricolo, classe 1982 di nazionalità rumena, e ciò ha fatto si che la donna, si convincesse a rivolgersi ai carabinieri. I militari della stazione di Antrodoco, dopo una breve ricostruzione dei fatti ed altri accertamenti, hanno prontamente identificato l’uomo che è stato deferito alla Procura della Repubblica per il reato di maltrattamenti in famiglia, percosse e minacce.

Sequestrata e stuprata per mesi. L'incubo di una ragazza tedesca di 19 anni

Il comando provinciale carabinieri di Rieti, nell’ambito di una campagna preventiva contro la “violenza domestica”, raccomanda ancora una volta alle vittime, che la denuncia di simili reati, è lo strumento più efficace per permettere alle Autorità competenti, di attivarsi per tempo con tutti gli strumenti previsti dalla legge e far si che le situazioni non degenerino in qualcosa di tragico.

Estorsione, sessantenne pakistana condannata a 3 anni e mezzo. Arrestata dai carabinieri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.