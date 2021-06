Rieti, il bollettino del 7 giugno. Zero contagi: nuova spinta ai vaccini con l'accordo Asl-Amazon

07 giugno 2021 a

Zero contagi e zero guariti. Tutto fermo per quanto riguarda l'emergenza coronavirus in provincia di Rieti. E' quanto emerge dal bollettino della Asl di lunedì 7 giugno. E' una bella notizia perché in tre giorni in tutto il territorio c'è stato un solo positivo. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 36 tamponi e dunque il numero dei test effettuati dall'inizio della pandemia è 93.379. Il totale dei positivi in provincia di Rieti è di 103 persone.

Intanto tiene banco nel territorio l'ufficializzazione dell'apertura, entro giugno, del maxi hub vaccinale a Passo Corese grazie all'accordo tra Asl e Amazon. “Non possiamo che esprimere soddisfazione per il nuovo Centro vaccinale che sorgerà a Fara in Sabina, presso lo stabilimento Amazon di Passo Corese - dichiara il Sindaco di Fara in Sabina, Roberta Cuneo -. Siamo lieti che finalmente si realizzi un Hub nel nostro territorio, in particolare con Amazon, perché abbiamo sempre creduto in questa importante collaborazione, tanto da promuovere il 24 marzo scorso per la prima volta un dialogo fra l’Azienda e la Asl territoriale. Grazie ad Amazon per essersi reso disponibile e ad Asl e Regione per aver lavorato su questa strada, concretizzando un’idea e rendendola un reale servizio per i cittadini in un territorio importante che - conclude il Sindaco - può fare la differenza, in questo momento, nella lotta al Covid19”.

“La Asl di Rieti apre il centro vaccinale a Passo Corese nella sede di Amazon grazie ad un proficuo accordo con l’azienda. Un altro importante passo verso il potenziamento della campagna vaccinale. Tutto ciò è stato possibile grazie alla grande capacità organizzativa della Regione e della Asl. Per questo ringrazio il Presidente Zingaretti e l’assessore D’Amato. L’impegno della nostra Asl continua ad essere straordinario, grazie all’efficiente lavoro della direttrice Marinella D’innocenzo e di tutti gli operatori sanitari. Un ringraziamento particolare va ad Amazon ed al dottor Salvatore Schembri Volpe, Country Manager Italia per la sensibilità dimostrata nei confronti del nostro territorio e della Regione Lazio.”, dice il deputato del Pd Fabio Melilli.

