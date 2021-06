Rieti, scuola d'estate. Stanziati 400 mila euro per i corsi

07 giugno 2021 a

Piano estate: alla provincia reatina sono stati destinati quasi 400 mila euro. Per il capoluogo ne sono stati stanziati 185 mila. Dal Decreto Sostegni, per tutte le scuole italiane, statali e paritarie, in base al numero degli alunni, sono stati stanziati 150 milioni di euro da utilizzarsi per il Piano Estate.

Le risorse totali, per Rieti e provincia, ammontano a 395.625,11 euro per 20.103 alunni di ogni ordine e grado, per un importo medio per alunno di 19,68 euro. Alle scuole di Rieti andranno invece 185.050,13 euro. A dividersi questa somma saranno i cinque istituti comprensivi cittadini, Ricci, Marconi Sacchetti-Sassetti, Basilio Sisti, Giovanni Pascoli e Alda Merini e gli istituti superiori che hanno presentato domanda e progetti entro le date stabilite dal Piano Estate. L’istituzione scolastica che si è vista assegnare più fondi è il liceo Jucci, con 21.273,97 euro per un totale di 1081 alunni. A seguire la Ricci che, a fronte dei suoi 1018 alunni, avrà a disposizione 20.034,14 euro. Quindi la scuola Merini che, con 864 alunni, otterrà 17.003,44 euro. Infine la Sisti e il Marconi con 817 e 751 alunni avranno rispettivamente 16.078,48 e 14.779,61 euro.

Si tratta di risorse destinate a sostenere tutte le istituzioni scolastiche che hanno deciso di portare avanti delle attività anche dopo la chiusura, nei mesi di giugno, luglio ed agosto. Obiettivo: migliorare e rafforzare le competenze di base, consolidare le discipline, promuovere attività di recupero della socialità, della relazione e della vita di gruppo dei ragazzi. Questo per “creare un ponte”, come aveva annunciato il ministro dell’Istruzione Bianchi, dal periodo di fine delle attività didattiche 2020/2021 e l’apertura del prossimo, a settembre.

A questo finanziamento di 150 milioni, si devono aggiungere altre risorse (320 milioni in totale) dell’avviso PON pubblicato lo scorso 27 aprile e scaduto il 21 maggio, per il quale sono uscite le graduatorie definitive. A Rieti e provincia hanno avuto accesso al finanziamento 8 istituti: Ferruccio Ulivi, l’omnicomprensivo Pertini, Mannetti, Gregorio da Catino, Aldo Moro, Ist. Comp. Bassa Sabina, Montasola e Sisti. Tra tutti la Basilio Sisti, l’Aldo Moro di Fara Sabina e l’Istituto comprensivo della Bassa Sabina hanno ottenuto oltre 90mila euro ciascuno. A restare tagliati fuori dalla “linea rossa” sono stati invece gli istituti Rosatelli, Ricci e l’omnicomprensivo di Borgorose. Sarà inoltre possibile per le scuole accedere ad altri fondi: 40 milioni in tutto, messi a disposizione nell’ambito delle attività di contrasto delle povertà educative. Questi fondi saranno assegnati alle istituzioni scolastiche in base alle tipologie di progetti da attivare e sarà anche possibile collaborare con il terzo settore e realizzare patti educativi di comunità.

