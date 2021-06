Rieti vaccino Covid. Tutto esaurito per l'open day dedicato agli adolescenti. Il bollettino: 1 solo positivo

06 giugno 2021 a

a

a

Rieti, è sold out il primo Junior Open Day del Lazio dedicato alla fascia di età 12-16 anni organizzato dalla Asl di Rieti presso l'ospedale de Lellis di Rieti. Un successo straordinario, con i giovani entusiasti di vaccinarsi, anche se spaventati da aghi e siringhe. Accompagnati dai loro genitori, gli oltre 200 ragazzi, alcuni dei quali provenienti da fuori provincia, hanno fatto diligentemente la fila sin dalle primissime ore di questa mattina e con grande senso di responsabilità si sono sottoposti al vaccino Pfizer. Dosi raddoppiate per consentire a tutti i presenti di vaccinarsi e orario di chiusura delle vaccinazioni posticipato. I giovani che oggi hanno effettuato il vaccino, all'uscita hanno ricevuto dagli operatori sanitari Asl Rieti, un buono per un gelato, offerto dalla pasticceria dei Fratelli Napoleone, in via Sant'Agnese e hanno potuto scrivere le proprie riflessioni, in merito alla giornata di vaccinazione, su un grande Book messo a disposizione dalla Asl di Rieti in sala osservazione.

È sold out il primo Junior Open Day del Lazio dedicato alla fascia di età 12-16 anni organizzato dalla Asl di Rieti... Pubblicato da ASL RIETI su Domenica 6 giugno 2021

L'assessore regionale alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato ancora una volta a sorpresa a Rieti, allo Junior Open Day dedicato ai giovani da 12 a 16 anni in corso presso l'ospedale de'Lellis di Rieti. Al momento le prenotazioni hanno superato quota 200 (100 in più rispetto a quanto preventivato). D'Amato ha visitato, insieme al Direttore Generale della Asl di Rieti Marinella D'Innocenzo il punto vaccinale, incontrato operatori sanitari, i giovani presenti e i loro genitori. D'Amato, prima di arrivare al de'Lellis, ha visitato il centro vaccinale Caserma Verdirosi. Visto il numero di prenotazioni lo Junior Open Day posticiperà la chiusura per permettere la somministrazione di tutte le dosi.

L'Assessore Regionale alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato ancora una volta a sorpresa a Rieti, allo Junior Open Day... Pubblicato da ASL RIETI su Domenica 6 giugno 2021

All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registra 1 nuovo soggetto positivo al test Covid 19 ad Amatrice. Si registrano 9 nuovi guariti: (3) Rieti – (1) Cantalice - (1) Cittaducale – (1) Collevecchio – (1) Greccio – (1) Leonessa - (1) Montasola. Numero tamponi eseguiti: 140. Totali tamponi eseguiti: 94.343 Totale positivi in provincia di Rieti: 103.

Maturandi, è corsa al vaccino. Pienone negli hub della Tuscia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.