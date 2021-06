Rieti maturità: 1.312 ragazzi pronti per l'esame. Al colloquio mascherina chirurgica, obbligo della distanza e un solo accompagnatore

06 giugno 2021 a

Una sola prova orale, mascherine chirurgiche ed un distanziamento di almeno due metri: saranno questi gli elementi caratterizzanti dell’esame di maturità 2021. A sostenere l’esame di stato a Rieti e provincia saranno in 1.312, a partire dal 16 giugno. Lo scorso anno gli studenti che hanno affrontato la maturità sono stati 1222. I più numerosi nel capoluogo reatino sono gli studenti dell’Istituto Elena principessa di Napoli, 205 in tutto. I maturandi dell’Istituto Jucci sono invece 195 mentre quelli dell’Istituto di Istruzione superiore Luigi di Savoia sono 175. Il Rosatelli vedrà alle prese con le prove d’esame 130 tra ragazzi e ragazze.

Anche per il 2021, a causa dell’emergenza sanitaria, l’esame consisterà in una prova orale che partirà dalla discussione di un elaborato, il cui argomento è stato assegnato agli studenti da ogni singolo consiglio di classe. Un orale lungo un'ora, diviso in quattro parti, in cui gli studenti e le studentesse dovranno relazionare avendo come punto di partenza un elaborato realizzato a casa. Dopo la discussione dell'elaborato, la prova proseguirà con l'analisi di un testo, sempre in forma orale, già preso in esame durante l’anno scolastico in Letteratura italiana. Saranno poi analizzati, come lo scorso anno, alcuni materiali (un testo, un documento, un problema, un progetto) predisposti dalla commissione ed infine l’ esposizione anche con una breve relazione o un elaborato multimediale, dell’esperienza di Pcto svolta ossia i Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento già conosciuta come alternanza scuola lavoro. Il voto finale sarà espresso in centesimi, risultato della somma dei punteggi del colloquio per un massimo di 40 punti e di quelli acquisiti per il credito scolastico, per massimo 60 punti. L’esame è superato con il punteggio minimo di sessanta centesimi.

Il protocollo d'intesa tra il ministero dell’Istruzione e le organizzazioni sindacali stipulato a maggio, che ha per oggetto lo svolgimento in presenza e in sicurezza degli esami conclusivi vede sostanzialmente confermate le misure previste nel protocollo d’intesa 2019-2020: sarà necessario mantenere due metri di distanza fra candidato e commissione, studentesse e studenti potranno avere un solo accompagnatore, si dovrà indossare la mascherina. In particolare, con il documento, viene precisato che la tipologia di mascherine da adottarsi dovrà essere di tipo chirurgico. Per sostenere tutti i maturandi il ministero dell'Istruzione ha messo online una nuova piattaforma che contiene informazioni e materiali sull'esame di Stato di quest'anno. Al suo interno è possibile trovare anche le risposte alle domande più frequenti che forniscono chiarimenti sulle fasi dell'orale. Infine una curiosità: a vaccinarsi è stato appena il 47 percento dei maturandi, un dato solo leggermente al di sotto delle attese da parte di Asl.

