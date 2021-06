Rieti, morto motociclista sulla Salaria dopo incidente con auto. Dramma all'altezza di Poggio Nativo. La vittima è di Roma

05 giugno 2021 a

Sangue sulla Salaria. Poco prima delle 14, per cause che sono ancora da accertare, si è verificato un incidente sulla Salaria all'altezza del territorio di Poggio Nativo. Un'auto è entrata in contatto con una moto. Ad avere la peggio è stato l'uomo che era in sella alla due ruote. Si tratta di un uomo di 67 anni - B. T. le iniziali - che è residente a Roma. Quando sono arrivati i soccorsi i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo rimasto gravemente ferito nell'impatto.

Ora si procede a senso unico alternato con inevitabili ripercussioni sulla viabilità da e per Roma. Sul posto Vigili del Fuoco, 118 e Carabinieri per soccorsi, rilievi, viabilità e messa in sicurezza. In una nota l'Anas specifica che "la strada statale 4 “Salaria” è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni nel comune di Poggio Nativo (km 50) in provincia di Rieti, a causa di un incidente. Il traffico è regolato con indicazioni sul posto. L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un motociclista che risulta ferito (poi deceduto)" Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

In un primo momento l'uomo, seppur gravissimo era ancora in vita. Ma è deceduto mentre i sanitari stavano cercando di soccorrerlo. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il magistrato di turno è arrivato sul posto. Non c'è stato neppure il tempo di allertare l'eliambulanza per tentare una corsa disperata verso l'ospedale. L'uomo, da quello che sembra, era uscito in moto insieme a un gruppo di amici e stava rientrando nella Capitale. Spetterà alle forze dell'ordine ora ricostruire la dinamica die fatti. Si tratta in ogni caso dell'ennesimo incidente che vede coinvolto un motociclista sulla Salaria. L'ennesimo incidente che riaccende i riflettori sull'annoso tema della sicurezza della strada per Roma.

