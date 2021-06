Rieti Covid, nessun caso nelle ultime 24 ore. Ci sono sei guariti. Successo per il tour vaccinale | Foto

05 giugno 2021 a

Dopo mesi durissimi condizionati dalla seconda ondata coronavirus a Rieti un'altra giornata senza contagi. Non ci sono stati nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal bollettino della Asl di Rieti di sabato 5 giugno. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 0 nuovi soggetti positivi al test Covid-19. Si registrano 6 nuovi guariti: (1) Rieti – (1) Cittaducale – (1) Forano – (2) Leonessa – (1) Magliano Sabina. Nelle ultime 24 ore il numero tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore: 321. Totali tamponi eseguiti: 94.199 Totale positivi in provincia di Rieti: 111.

Prosegue con successo il tour con i vaccini Johnson&Johnson. Sabato 5 giugno In poco meno di 1 ora dall'apertura, é stata già superata quota 100 prenotazioni a Leonessa, per la sesta tappa del Tour Vaccinale della Asl di Rieti over 30 anni, con somministrazione del vaccino J&J. "Il nostro personale Asl vi aspetta presso il Poliambulatorio, in Corso S. Giuseppe fino alle 17:30. Prenotazioni direttamente su posto", dicono dalla Asl.

La Campagna vaccinale anti-Covid19 della Asl di Rieti ha superato venerdì 4 giugno 2021, il tetto delle 90.000 dosi di vaccino somministrate in provincia di Rieti (90.382). 61.692 prime dosi e 28.690 seconde dosi. La media giornaliera di dosi somministrate si attesta intorno alle 1.100 unità con punte di 1300 – 1800 dosi somministrate nei week end, anche grazie al successo che stanno ottenendo gli Eventi di prevenzione Open Day, Open Week e Tour vaccinale. Venerdì il tour vaccinale con tappa a Magliano Sabina, presso la Casa della Salute, ha superato le 200 dosi di vaccino J&J somministrate. Domani, sabato 5 giugno, a Leonessa si svolgerà la sesta tappa del Tour: il camper della Asl di Rieti raggiungerà il Poliambulatorio Asl Rieti in corso S. Giuseppe. L’avvio della vaccinazione è prevista per le ore 9:30 e proseguirà, ininterrottamente, fino alle 17:30. Le prenotazioni verranno effettuate direttamente sul posto (senza ticket virtuale). Necessaria la tessera sanitaria e un documento di identità in corso di validità.

