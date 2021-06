Terremoto, crollo campanile di Accumoli. Assolto l'ex sindaco e gli altri 6 imputati

Paolo Giomi 04 giugno 2021 a

Crollo del campanile di Accumoli. Tutti assolti. Il giudice Riccardo Giovanni Porro ha assolto, perché il fatto non sussiste, tutti e 7 gli imputati nel processo sul crollo del campanile di Accumoli, franato nel terremoto del 2016, sotto le cui macerie persero la vita Andrea Tuccio e Graziella Torroni, allora 34enni, e i figli Stefano, di 8 anni, e Riccardo, di appena 9 mesi. Per il crollo della vela campanaria sull’edificio adiacente erano finiti alla sbarra Stefano Petrucci, all’epoca dei fatti sindaco di Accumoli, Pier Luigi Cappelloni, allora responsabile unico del progetto, Mara Cerroni, collaudatore statico amministrativo dei lavori a cui fu sottoposta la torre, Alessandro Aniballi e Angelo Angelucci, rispettivamente progettista e direttore dei lavori, il geometra Giuseppe Renzi, e Matteo Buzzi, che allora era il tecnico incaricato dei lavori dalla Diocesi di Rieti.

Respinta, dunque, la richiesta del sostituto procuratore Lorenzo Francia di condanne per complessivi 42 anni di carcere. Nello specifico, il giudice Porro ha precisato, durante l’enunciazione della sentenza, che per le posizioni dell’ex sindaco Stefano Petrucci e dell’ingegner Matteo Buzzi “il fatto non costituisce reato”, mentre per gli altri 6 imputati (Pier Luigi Cappelloni, Mara Cerroni, Alessandro Aniballi e Angelo Angelucci) “il fatto non sussiste”. Disposto anche il dissequestro di tutte le proprietà posto sotto il controllo della magistratura durante il periodo d’indagine.

Le indagini prima, e il processo, hanno cercato di accertare se il crollo fosse stato causato dal sisma oppure dall’incuria dell’uomo essendo stata la torre campanaria danneggiata da due precedenti terremoti, quello della Valnerina nel 1979 e quello de l’Aquila nel 2009, e a seguito di quest’ultimo la Curia aveva deciso di sottoporla a lavori di messa in sicurezza, che secondo l’accusa non sarebbero stati sufficienti, ma di modesta entità. Il verdetto è arrivato al termine di un giudizio che è durato quasi due anni.

