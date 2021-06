Rieti, Roberto Lorenzetti dopo le dimissioni dall'università dice addio anche alla Fondazione Varrone. "Non mi ricandido". I contrasti con D'Onofrio

Paola Corradini 04 giugno 2021 a

Dopo la bagarre seguita alle sue dichiarazioni e le dimissioni da presidente della Sabina Universitas, Roberto Lorenzetti, in una nota, scrive di voler fare qualche precisazione. Il primo punto riguarda le dichiarazioni del segretario cittadino del Pd, Vincenzo Di Fazio che ha chiesto di conoscere le reali motivazioni che hanno spinto il presidente della Sabina Universitas a rassegnare le dimissioni. La risposta di Lorenzetti è chiara: “Se sei alla guida di qualsivoglia organismo e il bilancio con cui ti presenti all’assemblea viene bocciato hai il dovere di dimetterti. Se, come in questo caso, il bilancio viene bocciato per due volte di seguito, hai un doppio dovere di dimetterti. Se poi a guidare la bocciatura è il presidente dell’ente di cui sei espressione, hai il dovere di dimetterti anche da quell’Ente”. A ciò si aggiungono “l’indignazione e il dovere di chiederti cosa ci sia dietro queste bocciature seriali, soprattutto – aggiunge Lorenzetti - se il bilancio è già stato impegnato con contratti sottoscritti prima del tuo insediamento e mi domando dove fosse D’Onofrio mentre accadeva tutto questo”.

In merito alle presunte voci che darebbero Lorenzetti come possibile candidato alla presidenza della Fondazione Varrone, è lui stesso a ribadire: “ringrazio chi ha pensato a me, ma la mia esperienza con la Fondazione si chiude definitivamente qui”. Se Roberto Lorenzetti scaglia due stoccate di precisione il sindaco Antonio Cicchetti affonda il colpo. “Non vorrei che ci fosse da parte di qualcuno – ha detto - un tentativo di fare lo sgambetto al Comune dicendo che servono altri 200 mila euro; siamo su una strada ottima che è quella di un risparmio notevole, ma se il Comune deve fare un altro sacrificio è pronto a farlo perché non abbiamo nessuna intenzione di mandare all’aria la Sabina Universitas”.

In merito a Roberto Lorenzetti, dice di nutrire nei suoi confronti “grande stima e quando è stata avanzata dal presidente della Fondazione Varrone l’ipotesi che Roberto si rendesse disponibile dissi a nome del Comune e non a titolo personale che ero d’accordo e non mi interessa la sua appartenenza politica, ma il lavoro che ha sempre portato avanti con onore e con vantaggio per l’intera città”. Sul tema di come gestire l’università Cicchetti è altrettanto chiaro: “si può discutere se questo strumento è il migliore per gestire la Sabina Universitas, ma l’obiettivo finale rimane l’università”. Il dubbio è su cosa sia realmente e “non capiamo perché chi sta dietro a tutta questa operazione voglia far saltare il banco, noi non ci stiamo”. Il colpo finale è rivolto a chi “volesse sfilarsi; non c’è problema, basta che lo dica davanti alla gente. Voglio sapere chi si sfila e soprattutto chi ha il coraggio di proporre il pagamento dei membri del consiglio di amministrazione in una situazione di questo genere. La Fondazione non può pensare che il Comune di Rieti avalli posizioni che sono di smantellamento del consorzio che non è il fine ma il mezzo”.

