Rieti Covid, il bollettino del 3 giugno: 4 nuovi positivi e 5 guariti

Emergenza coronavirus 4 nuovi positivi e 5 guariti nelle ultime 24. E' quanto emerge dal bollettino sull'emergenza coronavirus della Asl di Rieti del 3 giugno. I nuovi casi sono stati riscontrati a Rieti (2), Contigliano (1) e Montopoli (1). Si registrano 6 nuovi guariti (2) Rieti, (1) Cantalupo in Sabina, (2) Petrella Salto e (1) Scandriglia.

Numero tamponi eseguiti: 94. Totali tamponi eseguiti: 93.591. Totale positivi in provincia di Rieti: 124. Iniziata puntuale questa mattina, 2 giugno, alle ore 11:00, con un buon afflusso di cittadini, la quarta tappa del Tour vaccinale anti-covid19 della Asl di Rieti dedicato agli over 30 anni con somministrazione del vaccino J&J. L'equipe sanitaria aziendale del Servizio di Assistenza Proattiva Infermieristica, sarà a disposizione di tutti i cittadini, presso il Poliambulatorio di Antrodoco, fino alle ore 19:00.

Antrodoco e Magliano Sabina entrano, a grande richiesta, nel Tour con somministrazione vaccino J&J over 30 anni. I cittadini lo chiedono e la Asl di Rieti amplia l’offerta in corsa, organizzando due ulteriori tappe. La tappa del Tour vaccinale anti-Covid-19 della Asl di Rieti, organizzata sabato 5 giugno a Leonessa, presso il Poliambulatorio in corso San Giuseppe n.70 dalle ore 9:30 alle ore 17:30, sarà soltanto l’ultima tappa settimanale dell’iniziativa itinerante dedicata agli over 30 anni, con somministrazione del vaccino J&J. La Direzione Aziendale della Asl di Rieti infatti, viste le numerose richieste ricevute in queste ultime ore, ha deciso di ampliare il Tour di prevenzione, dedicando la giornata di domani, giovedì 3 giugno ad Antrodoco e la giornata di venerdì 4 giugno a Magliano Sabina. L’equipe itinerante del Servizio di Assistenza Proattiva Infermieristica aziendale sará presente, giovedì 3 giugno ad Antrodoco, presso il Poliambulatorio di piazza Aldo Moro n.1 dalle ore 11:00 alle ore 18:00: mentre venerdì 4 giugno, sarà presente a Magliano Sabina, presso la Casa della Salute, vocabolo Filoni, dalle ore 14:30 alle ore 20:00. Le prenotazioni avverranno direttamente sul posto (senza ticket virtuale). I cittadini dovranno essere muniti di tessera sanitaria e di un documento di identità in corso di validità.

