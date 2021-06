Passo Corese, Amazon ospiterà il nuovo centro per le vaccinazioni anti Covid

Paolo Giomi 03 giugno 2021 a

Il centro distribuzione Amazon FCO1 di Passo Corese ospiterà il nuovo hub per le vaccinazioni anti Covid-19 della provincia di Rieti. L’accordo è stato raggiunto in queste ore tra il colosso americano del commercio online, la Regione Lazio e la Asl della provincia sabina. Manca solo l’ufficialità da parte degli enti locali, ma è ormai certo che il maxi-stabilimento di via Ternana ospiterà anche il nuovo punto per le vaccinazioni a servizio dell’intero quadrante nord della Capitale.

Nasce il comitato per chiedere il centro vaccinale

Non solo. L’ufficializzazione della notizia, già trapelata nei giorni scorsi, arriva non a caso proprio oggi, giovedì 3 giugno 2021, giorno in cui Amazon ha formalmente avviato la campagna di vaccinazioni riservate al suo personale dipendente, partendo dallo stabilimento di Torrazza, in Piemonte. Una campagna che presto verrà estesa in tutti gli stabilimenti d’Italia, compreso quello di Passo Corese.

Vaccino over 30. Parte il tour della Asl con le dosi Johnson&Johnson

E infatti il nuovo presidio vaccinale dovrebbe essere, secondo quanto appreso, una sorta di presidio “ibrido”, e cioè dedicato in parte agli oltre 1400 dipendenti della struttura, in parte a tutti coloro che, prenotandosi sul sito dedicato della Regione Lazio, vorranno farsi vaccinare a Passo Corese. Non si sa ancora quale tipologia di siero – o quali tipologie di sieri – verranno messe a disposizione della nuova struttura, che seguendo le indicazioni del Governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, resterà aperto fino a settembre. Al pari di tutti gli altri hub della regione.

Hub vaccinale a Passo Corese, il sindaco di Fara sbotta: "Sono mesi che lo chiediamo"

