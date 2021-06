Rieti, maturandi in fila per i vaccini. Somministrate oltre 600 dosi

L. S. 03 giugno 2021 a

a

a

Anche ieri, mercoledì 2 giugno, gli operatori sanitari della Asl sono stati impegnati nella somministrazione del vaccino ai maturandi, presso i centri vaccinali ex Bosi e, soltanto ieri, Poggio Mirteto. Intanto prosegue fino al 6 giugno, l'Open Week over 18 anni con somministrazione del vaccino AstraZeneca presso il centro vaccinale Caserma Verdirosi di Rieti (orario 8-20). Prosegue, anche, la somministrazione delle prime e seconde dosi per tutti i cittadini che ne hanno fatto richiesta, prenotandole sul portale regionale. Aperto anche il Drive-in di via del Terminillo per l'esecuzione dei tamponi con orario 8-14.

Vaccino over 30. Parte il tour della Asl con le dosi Johnson&Johnson

E anche ieri è stato il popolo dei maturandi, al centro vaccinale ex Bosi, a sottoporsi al vaccino e tornare a vivere, serenamente, una stagione della vita irripetibile. La prima giornata organizzata dalla Asl di Rieti dedicata alla vaccinazione anti-covid19 dei maturandi con vaccino Pfizer va è andata oltre ogni più rosea previsione e ha sfondato quota 342 prenotazioni, esaurendo tutti gli slot disponibili. Numero salito ad oltre 500 nella seconda giornata. La Asl di Rieti proprio in occasione della Festa della Repubblica ha distribuito ai giovani, una copia della Costituzione. L'evento dedicato ai maturandi, si concluderà oggi.

Hub vaccinale a Passo Corese, il sindaco di Fara sbotta: "Sono mesi che lo chiediamo"

La tappa del Tour vaccinale anti-Covid-19 della Asl di Rieti, organizzata per sabato a Leonessa, presso il Poliambulatorio in corso San Giuseppe n.70 dalle ore 9.30 alle ore 17.30, sarà soltanto l’ultima tappa settimanale dell’iniziativa itinerante dedicata agli over 30 anni, con somministrazione del vaccino J&J. La Asl di Rieti infatti, viste le numerose richieste ricevute, ha deciso di ampliare il Tour di prevenzione, dedicando la giornata di oggi ad Antrodoco e la giornata di domani a Magliano Sabina. L’equipe itinerante del Servizio di Assistenza Proattiva Infermieristica aziendale sará presente oggi ad Antrodoco, presso il Poliambulatorio di piazza Aldo Moro n.1 dalle ore 11 alle ore 18: mentre domani, sarà presente a Magliano Sabina, presso la Casa della Salute, vocabolo Filoni, dalle ore 14.30 alle ore 20. Le prenotazioni avverranno direttamente sul posto (senza ticket virtuale). I cittadini dovranno essere muniti di tessera sanitaria e di un documento di identità in corso di validità.

Tutto esaurito ad Amatrice per il vaccino J&J. Nove positivi nelle ultime 24 ore

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.