Rieti, centro vaccinale gestito dalle farmacie Asm. Inaugurata la struttura a Quattro Strade, ma per ora solo 100 dosi a settimana

02 giugno 2021 a

a

a

Inaugurazione ieri mattina, martedì 1 giugno, nei locali della parrocchia di Quattro Strade, in via Martiri delle Fosse Reatine, del nuovo hub vaccinale gestito dalle farmacìe Asm Rieti e voluto dal Comune. “Le farmacie Asm - ha detto dopo il taglio del nastro il sindaco Cicchetti- sono pienamente a disposizione di questo progetto legato alla campagna vaccinale. Speriamo che tutto si risolva in un tempo ragionevole e ringrazio tutti coloro che si sono resi protagonisti di questa pregevole azione in un quartiere popolare dove c’era assolutamente necessità di un ulteriore intervento. Aggiungo che il Comune è presente, alla faccia di chi diceva che in questo quartiere non ci siamo”.

Vaccino over 30. Parte il tour della Asl con le dosi Johnson&Johnson

Il presidente dell’Asm Vincenzo Regnini ha definito il nuovo centro vaccinale un servizio che vogliamo offrire ai cittadini di Rieti e come Asm abbiamo messo a sistema le nostre quattro farmacie per concentrare le vaccinazioni in un unico hub che speriamo possa rispondere alle aspettative. Al momento abbiamo una potenza di fuoco di 100 vaccinazioni a settimana e ricordo che le prenotazioni devono essere fatte passando per il sito Salute Lazio”. Un ringraziamento è stato rivolto al parroco don Francesco Salvi “che ha dimostrato grande sensibilità mettendoci a disposizione la struttura come pure alle nostre farmaciste che si sono messe a disposizione come l’amministrazione comunale - ha aggiunto Regnini - soprattutto in questo periodo in cui tanto si parla di farmacie Asm. Posso assicurare che fino all’ultimo giorno che saremo noi a gestirle ci impegneremo per eseguire al meglio il nostro compito”.

Hub vaccinale a Passo Corese, il sindaco di Fara sbotta: "Sono mesi che lo chiediamo"



Bollettino sanitario Asl All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 7 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.: Rieti (1) – Amatrice (2) – Fara in Sabina (1) - Paganico in Sabina (1) – Stimigliano (1) – Turania (1). Si registrano 10 nuovi guariti: (3) Rieti – (2) Borgorose – (1) Greccio – (1) Leonessa – (1) Poggio Bustone – (1) Poggio Mirteto – (1) Rivodutri. Numero tamponi eseguiti: 297. Numero totali de tamponi eseguiti: 93.223. Il totale dei positivi in provincia di Rieti scende a 135.

Tutto esaurito ad Amatrice per il vaccino J&J. Nove positivi nelle ultime 24 ore

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.