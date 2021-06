Terremoto, crollo campanile di Accumoli. Venerdì 4 giugno la sentenza

M. P. 02 giugno 2021 a

Si avvia verso le battute finali il processo per il crollo della torre campanaria della chiesa dei Santi Pietro e Lorenzo di Accumoli, venuta giù la notte del 24 agosto di cinque anni fa a seguito della scossa di terremoto delle 3.36. Sotto le macerie della struttura, piombata sulla casa canonica e sui solai dell’abitazione sottostante, morì la famiglia Tuccio: moglie, marito e i due figli di 8 anni e 9 mesi di età.

Dopo la richiesta di 42 anni di reclusione per i 7 imputati – 6 anni per ciascuno di essi – avanzata dal pm Lorenzo Francia per i reati di omicidio colposo e disastro colposo, il processo è proseguito anche ieri, martedì 1 giugno, con la discussione delle difese cui replicherà la pubblica accusa venerdì prossimo, 4 giugno, quando è attesa la sentenza.

Le indagini prima, e il processo ora, hanno cercato di accertare se il crollo fosse stato causato dal sisma oppure dall’incuria dell’uomo essendo stata la torre campanaria danneggiata da due precedenti terremoti, quello della Valnerina nel 1979 e quello de l’Aquila nel 2009, e a seguito di quest’ultimo la Curia aveva deciso di sottoporla a lavori di messa in sicurezza, che secondo l’accusa non sarebbero stati sufficienti, ma di modesta entità. Tra gli imputati, come noto, anche l’ex sindaco ed attuale vicesindaco di Accumoli, Stefano Petrucci, assistito dall’avvocato Mario Cicchetti (foto) il quale, nel corso della discussione, richiamandosi alla tesi del giudice Giovanni Falcone, dedicata a “L’istruzione probatoria nel diritto amministrativo”, ha evidenziato l’importanza delle prove e del modo in cui le stesse vengono acquisiste.

